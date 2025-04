Palermo, nozze annullate: lui fugge con soldi e regali e lascia la sposa a un passo dall’altare

video suggerito

Biagio Chiariello

Avrebbero dovuto sposarsi sabato a Palermo. Lei è una psichiatra affermata, lui un ceramista con un passato segnato da episodi depressivi, tanto da essere stato in cura dalla stessa donna qualche tempo fa. Una storia d’amore maturata col tempo, una relazione costruita anche sulle fragilità condivise e sul percorso che li aveva uniti. E invece, a 24 ore dal grande giorno, lui ha deciso di scomparire. Non per una crisi passeggera, né per raffreddare l’ansia prematrimoniale, ma per fuggire con le buste contenenti i regali e il denaro raccolto da amici e parenti in vista del matrimonio.

Una fuga che sembra uscita da una sceneggiatura hollywoodiana – come quella del film Se scappi ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere – ma che nella realtà ha lasciato dietro di sé sgomento e preoccupazione. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’uomo, 55 anni come la sua promessa sposa, ha lasciato l’abitazione condivisa con la donna il venerdì sera, con la scusa di andare a cena dalla madre. Da quel momento, di lui nessuna traccia.

La futura sposa, inizialmente disorientata, ha cercato di contattarlo più volte, ricevendo in risposta solo messaggi allarmanti: frasi come “Non avrei mai dovuto esserci in questo mondo”, “Me ne vado”, e ancora “Ti amo, ma ti faccio del male. Non posso vivere più”. Parole che hanno fatto temere il peggio. Spinta dall’angoscia, la donna ha sporto denuncia alle autorità, segnalando la scomparsa del compagno.

Le ricerche si sono concluse il giorno seguente: l’uomo è stato ritrovato a Balestrate, un comune in provincia di Palermo. Era in auto, sotto l’effetto di un ansiolitico, e pare stesse dormendo da diverse ore. Con lui, ancora intatti, anche i regali e le buste contenenti i contributi degli invitati. La polizia lo ha condotto in ospedale per accertamenti, dopodiché è stato riaccompagnato a casa.

Secondo alcune fonti, tra i due erano emersi segnali di crisi già da giovedì: discussioni accese legate al passato dell’uomo e divergenze sulla lista degli invitati avevano minato il clima sereno che precede, di solito, un matrimonio. Tuttavia, la futura sposa non si sarebbe mai aspettata un gesto così improvviso e radicale.

Adesso la donna cerca di elaborare quanto accaduto, tra lo shock per l’accaduto e il sollievo di averlo ritrovato in vita. Il matrimonio, ovviamente, è stato annullato. E il lieto fine, almeno per ora, resta niente più che un'ipotesi.