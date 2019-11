in foto: Antonello Nicosia

Cinque persone sono state arrestate dai finanzieri del Gico di Palermo e dai carabinieri del Ros con l’accusa, a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Tra le persone finite in carcere ci sono il capomafia di Sciacca Accursio Dimino e anche Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. È su Nicosia, quarantottenne originario di Sciacca, che secondo l’accusa potevano contare i boss vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro. Insieme a Pina Occhionero, parlamentare ex Liberi e Uguali di recente passata a Italia Viva che non risulta indagata, di cui si sarebbe detto collaboratore, Nicosia ha incontrato diversi boss detenuti in carcere. Secondo la Procura avrebbe fatto da tramite tra capimafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all'esterno messaggi e ordini. Occhionero sarà sentita dai pm di Palermo come testimone. Sostenendo di essere collaboratore della parlamentare – i magistrati hanno delegato accertamenti alla Camera per verificare se sia vero – Nicosia poteva avere incontri con padrini mafiosi e nelle conversazioni intercettate l'esponente Radicale sottolineava il vantaggio di entrare negli istituti di pena insieme alla deputata in quanto questo genere di visite non erano soggette a permessi.

Le intercettazioni: Messina Denaro era “il primo ministro” – Dalle intercettazioni è emerso che Nicosia – che in Tv parlava di legalità e diritti dei detenuti – definiva la strage di Capaci in cui morì il giudice Giovanni Falcone "un incidente sul lavoro" e diceva che "da quando era andato al ministero della Giustizia più che il magistrato faceva il politico". Intercettato per mesi, parlando al telefono, dava giudizi sprezzanti sul giudice ucciso dalla mafia nel 1992. Per Matteo Messina Denaro, invece, usava parole come "primo ministro". Non sapendo di essere intercettato, al telefono discuteva animatamente del padrino di Castelvetrano e invitava il suo interlocutore a parlare con cautela di Messina Denaro. "Non devi parlare a matula (a vanvera, ndr)", diceva. Insieme ad Antonello Nicosia e Accursio Dimino – quest'ultimo, di sessantuno anni, è un imprenditore ittico ed ex professore di educazione fisica, da sempre legatissimo a Messina Denaro – sono finiti in manette, nel corso dell'operazione dei finanzieri del Gico di Palermo e dei carabinieri del Ros, anche altre tre persone e sono stati perquisiti uffici, negozi e case nella disponibilità degli arrestati.