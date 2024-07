video suggerito

Palermo, bloccati tutta la notte sul traghetto per un guasto: "C'era anche un neonato con febbre alta" Notte da incubo per i passeggeri della nave Aries della compagnia Grandi navi veloci, bloccata per ore in porto a Palermo: a causa di un guasto il traghetto non è partito e i veicoli sono rimasti all'interno perché il portellone non si poteva abbassare.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Odissea per i passeggeri di un traghetto che ieri da Palermo avrebbe dovuto raggiungere Napoli: a causa di un guasto all'impianto elettrico la nave Aries della compagnia Grandi navi veloci non è partita dal porto del capoluogo siciliano. E per tutta la notte i passeggeri, con a bordo le loro auto, sono rimasti "intrappolati" sulla nave ferma.

A quanto ricostruito, la nave doveva partire nel pomeriggio di ieri ma a causa di un problema tecnico la partenza era stata spostata di due ore. Alle 22 sono stati imbarcate le auto dei passeggeri ma il guasto a quanto pare non era ancora risolto. E infatti la nave non è partita e i veicoli sono rimasti bloccati all’interno perché il portellone non si poteva abbassare.

I quotidiani riportano la testimonianza di un passeggero, che ha raccontato quanto accaduto sulla nave a Palermo: "Ci hanno detto che il guasto fosse risolto. Trascorse altre ore la situazione si è aggravata poiché il sistema elettrico è andato in panne, così da avere poche luci e niente aria condizionata. Il comandante ci ha negato di poter sbarcare e andare via. Sulla nave c'erano parecchi bambini, fra cui alcuni disabili e un neonato con febbre alta", ha detto descrivendo i disagi a bordo.

A suo dire, a bordo gli hanno dato solo risposte evasive "con l’unico effetto di fare infuriare noi passeggeri", e il comandante della nave non si sarebbe mai presentato lasciando la gestione all’equipaggio già in difficoltà. La situazione si è sbloccata solo questa mattina, quando il guasto è stato riparato ed è stata riavviata la corrente.

A quel punto è stato possibile aprire il portellone della nave e i passeggeri sono stati liberi di andar via. Il passeggero ha raccontato che sono stati dirottati alla biglietteria "dove per almeno tre ore a gestire la situazione ci sono stati solo due sportelli attivi".