Pagliara dei Marsi, il borgo finito sul Guardian perché dopo 30 anni è nata una bimba: “Già famosa a 9 mesi”

A Pagliara dei Marsi, antico borgo rurale in Abruzzo, è nata una bambina, la prima dopo quasi 30 anni. La mamma: “Persone che non sapevano nemmeno dell’esistenza del paese sono venute qui solo perché avevano sentito parlare di Lara”.

Ci sono più gatti che residenti a Pagliara dei Marsi, piccolo borgo abruzzese, frazione di Castellafiume, alle pendici del Monte Girifalco, ma questa località italiana ha catturato l’attenzione anche del quotidiano britannico The Guardian. Ed è successo proprio per una “novità” di qualche mese fa che riguarda le persone che vivono nel paesino: a Pagliara dei Marsi, infatti, è nata una bambina, evento che non si verificava da circa trenta anni.

La piccola si chiama Lara: con lei la popolazione è arrivata a circa 20 abitanti. "Persone che non sapevano nemmeno dell'esistenza di Pagliara dei Marsi sono venute qui solo perché avevano sentito parlare di Lara", il quotidiano britannico ha raccolto le parole della madre della bimba, che dice anche che sua figlia "a soli nove mesi è già famosa".

Al battesimo della piccola, celebrato nella chiesa di fronte casa, ha partecipato tutta la comunità. A pochi passi dalla bambina vive anche la sindaca Giuseppina Perozzi, che ha detto di essere grata ai neo genitori per aver messo su famiglia e ha detto di sperare che altri bambini possano nascere nel borgo: "Pagliara dei Marsi ha subito un drastico spopolamento, aggravato dalla perdita di molti anziani, senza alcun ricambio generazionale", ha spiegato.

Il quotidiano sottolinea come la nascita di Lara a Pagliara dei Marsi accenda il dibattito sull'"inverno demografico" del Paese e si spiega come i genitori siano comunque preoccupati per la gestione del lavoro e della figlia e anche del futuro scolastico della bambina. L'ultima volta che Pagliara dei Marsi ha avuto un'insegnante è stato decenni fa. Attualmente esiste una scuola dell'infanzia e una scuola elementare in un paese vicino, ma non è detto che nei prossimi anni ci saranno abbastanza bambini per mantenerle aperte.

"Siamo un Paese con tasse elevate, ma questo non si traduce in una buona qualità della vita o in buoni servizi sociali", le parole della mamma. Secondo i dati dell'Istat, nel 2024 il numero di nascite in Italia ha raggiunto il minimo storico di 369.944, in linea con un trend negativo che dura da 16 anni. Anche il tasso di fecondità è sceso a un minimo storico, con una media di 1,18 figli nati da donne in età fertile nel 2024, uno dei più bassi dell'UE.