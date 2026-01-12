Paolo Foglino morto in casa con il figlio, ipotesi monossido: era titolare dell’Osteria dei Sognatori ad Alba

Paolo Foglino e suo figlio di 17 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Guarene (Cuneo). Il 57enne era titolare della nota Osteria dei Sognatori di Alba. Il decesso forse causato da un’intossicazione da monossido di carbonio, indagini in corso.

Immagine di repertorio

Tragico ritrovamento nella mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio, in un'abitazione di Guarene, in provincia di Cuneo, dove sono stati rinvenuti i corpi di padre e figlio.

I due cadaveri, a quanto si apprende, appartengono a Paolo Foglino, 57 anni, e al figlio Francesco, 17. Il decesso, stando a una prima ricostruzione, potrebbe essere stato causato da un'intossicazione da monossido di carbonio.

Il 57enne era titolare, insieme a due soci, dell'Osteria dei sognatori, uno dei locali più frequentati del centro storico di Alba (Cuneo), come riportano i quotidiani locali. L'abitazione dove è avvenuto il fatto si trova nella frazione di Castelrotto, sulla strada per Alba.

A fare la terribile scoperta, intorno alle 9 del mattino, e a lanciare l'allarme sarebbe stato un familiare delle due vittime che non riusciva a mettersi in contatto con loro e ha richiesto l'intervento dei soccorritori.

Su quanto avvenuto stanno indagando i Carabinieri, accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco e al 118. Una volta giunti all'interno dell'abitazione hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le indagini sono ancora in corso per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

Foglino era un volto noto nella comunità, non solo per il suo lavoro ma anche per l‘impegno politico del padre Franco, ex assessore comunale, dirigente Ferrero e, fino a poco fa, presidente della Società intercomunale servizi idrici.

La mamma Annamaria è invece da sempre attiva nel mondo del sociale. Nel 2022 la famiglia aveva pianto la scomparsa dell'altro figlio, Francesco, cooperante in Bolivia, a cui erano seguiti altri dolorosi lutti.

Con il passare delle ore sui social in tanti stanno condividendo messaggi di cordoglio dopo aver appreso la notizia della scomparsa del 57enne e di suo figlio.

"Paolo, non posso pensare di non vederti più. Tu e il tuo sorriso mancheranno in città. R.i.p., Paolo Foglino", scrive un utente su Facebook.