Padova, ubriaco fa pipì sul cofano di un’auto: massacrato di botte e mandato in coma Un 28enne di Cadoneghe, in provincia di Padova, è finito in ospedale in coma farmacologico dopo essere stato massacrato di botte nel piazzale di un disco bar a San Giorgio delle Pertiche.

A cura di Davide Falcioni

Grave episodio di violenza la notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre. Un magazziniere di 28 anni di Cadoneghe, in provincia di Padova, è finito in ospedale in coma farmacologico dopo essere stato massacrato di botte nel piazzale di un disco bar a San Giorgio delle Pertiche. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvargli la vita, ma la prognosi è ancora riservata.

Stando a quanto hanno riferito alcuni familiari della vittima interpellati dal Gazzettino il giovane stava partecipando a una festa con degli amici. Ad un tratto il dramma. Il ragazzo, ubriaco, è uscito dal locale per fare pipì, ma ha espletato i suoi bisogni fisiologici contro un'auto parcheggiata nel piazzale. La scena è stata notata da uno dei gestori del locale che avrebbe reagito in modo violentissimo. Dopo aver affrontato il ventottenne infatti gli avrebbe rifilato una scarica di pugni fino a farlo svenire.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cittadella e i sanitari del Suem 118. Il 28enne è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono definite critiche, è in pericolo di vita. I militari dell'Arma hanno provveduto ad identificare tutti i presenti e hanno raccolto le singole testimonianze per avere un quadro quanto più dettagliato dell'accaduto. In aiuto degli investigatori potrebbero intervenire anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da quanto si è appreso prima del grave episodio di violenza non vi erano stati problemi di sorta tra il cliente e uno dei gestori della discoteca.