Padova, con l’auto nel fosso mentre torna a casa: Giulio muore a 27 anni La vittima è Giulio Santi, di Megliadino San Vitale. L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra ieri e oggi. Forse un colpo di sonno, forse un malore alla base del sinistro.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia a Megliadino San Vitale (Padova). Il 27enne del posto, è Giulio Santi, è finito con la propria auto in un fossato e contro il muretto di una casa perdendo la vita. I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio, il ragazzo era a bordo della sua Fiat punto, quando ha perso il controllo imboccando il fossato che costeggia via bosco alto e terminando la propria corsa schiantandosi contro il muretto d’ingresso di un’abitazione. Un impatto violentissimo che è stato fatale per il giovane: i sanitari del Suem intervenuti non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore. Ora la Procura della Repubblica affiderà con ogni probabilità a un perito l’autopsia che potrà aiutare a chiarire il caso. Forse un colpo di sonno, forse un malore alla base del sinistro.

Chi era Giulio Santi

Giulio viveva da solo coi sui due gatti, perché tra il 2013 e il 2018 aveva perso entrambi i genitori a causa di gravi malattie. Era appassionato di chitarra. Lo conoscevano tutti in paese, un ragazzo dolce ed educato, timido ma benvoluto da tutti. "Dopo la fine del corso in Comune, aveva deciso di prepararsi per diventare operatore socio sanitario – conclude la sindaca – purtroppo è stato un ragazzo molto sfortunato, avendo perso entrambi i genitori. Gli è rimasta solo una zia materna, che in questo momento è disperata e sconvolta. Del resto, si potrebbe reagire diversamente di fronte ad una disgrazia simile?".