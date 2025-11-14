Padova, 91enne abusata dal badante: la figlia scopre tutto grazie a una telecamera piazzata nella stanza

Una telecamera ha rivelato presunti abusi di un badante su una 91enne. La figlia ha sporto denuncia, la Procura indaga per violenza sessuale e ha disposto una perizia sull’anziana.

Aveva installato una telecamera nella casa della madre, 91 anni, per garantirle sicurezza durante le ore in cui non poteva essere presente. Quello strumento, pensato per tranquillizzarla, si è invece trasformato nella prova che ha fatto precipitare una famiglia di Padova in un incubo.

Riguardando le registrazioni, la figlia ha notato una scena che l’ha lasciata senza fiato: il badante incaricato dell’assistenza, un uomo di 63 anni di origine romena, si trovava accanto all’anziana, distesa nel letto, in atteggiamenti che la donna ha ritenuto immediatamente anomali. Scioccata, ha attivato l’altoparlante del dispositivo intimando all’uomo di allontanarsi, poi ha raggiunto di corsa l’appartamento nel centro cittadino. Il collaboratore domestico è stato allontanato sul posto, mentre la figlia ha presentato denuncia.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di violenza sessuale. Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Sergio Dini. La Squadra Mobile ha acquisito i filmati e le immagini salvate sul telefono della segnalante, materiale ritenuto cruciale per le verifiche in corso. La posizione della donna assistita, che in passato ha mostrato episodi di confusione e fragilità cognitiva, complica ulteriormente il quadro. Non avrebbe infatti fornito un racconto chiaro alla figlia, motivo per cui la Procura ha disposto una perizia medico-legale per valutare lucidità, capacità di autodeterminazione e eventuali traumi.

Il badante, assunto tramite un’agenzia specializzata e considerato fino ad allora irreprensibile, avrebbe prima respinto ogni accusa durante un confronto con la figlia, poi scelto il silenzio di fronte alle immagini. Gli investigatori stanno ora passando al vaglio i suoi precedenti incarichi, nel timore che possano emergere altri comportamenti sospetti.