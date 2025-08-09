Padova, 19enne violentata da due uomini in una ex caserma: residenti sentono le urla e danno l’allarme

Immagine di repertorio

Una ragazza che si rifugia, insieme a un amico, in una ex struttura militare e lì trova almeno due uomini che abusano sessualmente di lei. È quanto accaduto la notte dell’8 luglio scorso presso l’ex caserma Allegri di Padova, una struttura dell'aeronautica militare dismessa da molti anni. La vittima è una diciannovenne marocchina che, stando a quanto ricostruito, la notte dell’8 luglio scorso si era rifugiata insieme a un amico algerino in quella struttura per trascorrere la notte.

Lì la giovane donna sarebbe stata violentata da due uomini, entrambi tunisini, che si trovavano all'interno dello stesso stabile. Insieme ai due ritenuti gli autori materiali dell’aggressione sessuale c'era anche un terzo uomo, loro connazionale. I tre, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati dalla Polizia di Padova al termine delle indagini sull’episodio. Risultano indagati in concorso per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo.

Stando a quanto viene ricostruito, quella notte a dare l’allarme e chiamare le forze dell’ordine erano state delle persone che vivono nella zona in cui si trova l’ex caserma di Padova, in via Sorio. Avevano sentito delle urla provenire dalla struttura dismessa e tra le urla avevano riferito di aver sentito distintamente anche quelle di una donna. Quando gli equipaggi della Questura sono arrivati sul posto hanno trovato solo la diciannovenne con il suo amico, un ventiduenne algerino. Gli altri tre uomini si erano già allontanati. Ma nei giorni successivi alla violenza gli investigatori sono riusciti a risalire ai presunti responsabili e li hanno arrestati.