Terribile rinvenimento nelle scorse ore lungo la linea ferroviaria Palermo-Messina, in Sicilia, dove non lontano dai binari è stato rinvenuto il corpo di una donna ormai senza vita. A lanciare l’allarme sono stati i passeggeri di un treno in transito che, guardando dai finestrini del convoglio, hanno scorto nei pressi della linea ferrata il corpo esanime della donna a terra. Quando i primi soccorsi sono arrivati sul posto, in un tratto ferroviario tra le campagne di Altavilla e Santa Flavia, nel Palermitano, per lei ormai non c’era più nulla da fare: i sanitari ne hanno solo potuto accertare il decesso. Sulla tragedia, scoperta nella tarda mattinata di oggi lunedì 15 marzo, indagano ora gli uomini della polizia.

Sul luogo del tragico ritrovamento sono accorsi sia gli agenti della polizia ferroviaria che del locale commissariato per i rilievi del caso che contribuiranno ad accertare la dinamica dei fatti. Gli inquirenti si stanno concentrando in queste ore a dare un nome e una identità alla vittima che al momento non è stato ancora possibile accertare. Si trarrebbe di una donna dall’età apparente di circa 35 anni. La vittima è stata rinvenuta in una pozza d'acqua non lontano dai binari della tratta ferroviaria. Per ora non si esclude alcuna ipotesi investigativa.

A causa del ritrovamento del cadavere, la circolazione ferroviaria su tutta la tratta Palermo-Messina e Palermo Agrigento è stata rallentata e sono diversi i treni cancellati o con ritardo. “Il traffico è rallentato per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta in prossimità della linea ferroviaria tra Bagheria e Altavilla Milicia” spiegano da Trenitalia annunciando che i treni in viaggio. hanno un Maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti.

I Treni parzialmente cancellati sono:

R 5412/5413 Agrigento Centrale (12:15) – Palermo Centrale (14:17): limitato a Termini Imerese (13:48)

• R 21818 Palermo Centrale (12:58) – Termini Imerese (13:43): limitato a Bagheria (13:15)

• R 5416/5417 Agrigento Centrale (14:15) – Palermo Centrale (16:17): limitato a Termini Imerese (15:48)

• R 12906 Palermo Centrale (15:38) – Sant'Agata di Militello (17:50): origine da Termini Imerese (16:06)