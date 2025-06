Bus a metano si incastra in un sottopasso ferroviario a Grosseto, stop ai treni sulla linea Livorno-Roma

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Il bus incastrato nel sottopasso a Grosseto.

Circolazione dei treni sospesa lungo la linea Livorno-Roma, tra Grosseto e Alberese, a causa di un bus di Autolinee Toscane alimentato a metano rimasto incastrato in un sottopasso ferroviario. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno.

È stata “chiusa un’ampia area viaria, compreso il traffico ferroviario – ha spiegato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il mezzo è alimentato a metano e risultano, quindi, particolarmente delicate le operazioni di recupero".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Grosseto per la gestione del traffico.

Come già anticipato, il pullman ha i serbatoi sulla parte anteriore del tetto, quella interessata nell'urto nel sottopasso, ed è per questo che i Vigili del fuoco, per precauzione, hanno chiesto di bloccare la circolazione dei treni essendo l'intervento di rimozione pericoloso.

Il bus è rimasto bloccato nel sottopasso che da via Pietro Aldi porta alla rotatoria davanti al comando provinciale dei carabinieri. Sarebbero stati alcuni residenti della zona ad accorgersi dell' accaduto, dopo aver sentito un boato in strada, riporta La Nazione. Il sottopasso è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Foto Vigili del Fuoco.

Le operazioni hanno avuto inizio alle 16, il via libera alla ripresa del transito dei treni, una volta rimosso il bus, è arrivato alle 17.20.

Lo stop alla circolazione ha comportato ritardi fino a 60 minuti per i treni coinvolti. Subito dopo la rimozione del mezzo, la circolazione stradale e ferroviaria è tornata alla normalità.

"A bordo del bus si trovavano, oltre all'autista, tre passeggeri al momento dell'impatto. Tutti risultano illesi", ha spiegato Autolinee Toscane che ha ringraziato i Vigili del Fuoco e ha porto le scuse per il disagio arrecato.