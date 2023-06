Orrore alla stazione di servizio, addetti guardano in auto e trovato corpo senza vita di un uomo La scoperta è avvenuta giovedì mattina in un’area di servizio nel territorio comunale di Altavilla Vicentina. La vittima è stata identificata come un 42enne italiano che era riverso sul sedile del passeggero con la cintura di sicurezza ancora allacciata.

A cura di Antonio Palma

Macabro ritrovamento questa mattina in una stazione di servizio del Vicentino. In un‘auto ferma all’interno dell’area della pompa di benzina infatti è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La scoperta è avvenuta oggi, giovedì 15 giugno, in un’area di servizio della Strada del Melaro, la strada provinciale nel territorio comunale di Altavilla Vicentina.

La terribile scena all'inizio delle attività quotidiane della stazione di servizio quando i dipendenti hanno deciso di controllare quella vettura ferma nell'area di parcheggio. Secondo i primi accertanti, infatti, pare che l’auto fosse ferma lì da almeno due giorni anche se nessuno aveva dato peso al fatto, forse pensando a un guasto.

Quando hanno visto che nessuno si era presentato a spostarla, gli addetti hanno deciso di controllare da vicino facendo la terribile scoperta. La vittima era riversa ed esanime sul sedile del passeggero di una Fiat Punto bianca con la cintura di sicurezza ancora allacciata. Gli addetti a quel punto hanno subito allertato i soccorsi ma per l’uomo era ormai troppo tardi. I sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso.

Sul posto son intervenuti subito anche i carabinieri che hanno immediatamente avviato i primi accertamenti informando l’autorità giudiziaria. Sul posto quindi sono intervenuti anche il pm di turno, i reparti della scientifica, per i rilievi del caso, e il medico legale per un primo esame esterno del corpo.

La vittima è stata identificata come un 42enne italiano ma probabilmente sarà l’autopsia a chiarire le esatte cause di morte. Gli inquirenti hanno anche disposto l’acquisizione dei video delle telecamere del distributore di carburante e della zona per ricostruire i momenti in cui l’auto è stata parcheggiata sul posto. “L’area è videosorvegliata e speriamo che le forze dell’ordine possano arrivare a chiarire i dettagli di questo triste episodio” ha dichiarato il sindaco, rivelando: “Siamo dispiaciuti e scioccati anche se non si tratta di un nostro concittadino”.