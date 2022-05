Operaio ucciso da un’auto lungo l’A31, arrestato 19enne: aveva un tasso alcolemico di oltre 1.50 Un diciannovenne che nella notte ha travolto e ucciso un operaio che stava eseguendo alcuni lavori lungo l’autostrada A31 Valdastico Nord è stato arrestato per omicidio stradale.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Dramma nella notte lungo l’autostrada A31 Valdastico Nord, allo svincolo di uscita di Vicenza Nord. Un operaio che stava eseguendo, insieme ad altri colleghi, alcuni lavori di manutenzione sulla strada è stato investito mortalmente da un'automobile, che non si sarebbe accorta del cantiere. La vittima è un uomo di 53 anni: scaraventato a 30 metri dal luogo dell'impatto, per l'operaio non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del Suem. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato.

Alla guida dell’auto che ha investito e ucciso il cinquantatreenne – si tratta di una piccola utilitaria – c’era un diciannovenne neopatentato che è stato poi arrestato per omicidio stradale. Secondo le prime informazioni che trapelano dagli investigatori, il giovane guidava ubriaco. Avrebbe avuto un tasso alcolemico di oltre 1.50, ben oltre il limite di legge di 0.5.

A dare l’allarme dopo il terribile incidente della notte sono stati i colleghi di lavoro dell'uomo, che hanno chiamato il Suem 118 e la Polizia Stradale. Sul posto ha operato anche lo Spisal di Vicenza. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Thiene e alla Tenenza di Dueville (Vicenza) che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

Articolo in aggiornamento