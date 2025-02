Omicidio Pierina Paganelli: via alla camminata per Louis Dassilva, il test chiave con il buio

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Giornata decisiva per Louis Dassilva unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre del 2023 nel complesso residenziale di via del Ciclamino a Rimini dove risiedeva. Il 34enne vicino di casa della vittima ed ex amante della nuora di quest'ultima, Manuela Bianchi, infatti sta camminando in queste ore davanti alla telecamera della farmacia San Martino che la sera del delitto aveva ripreso un uomo da lontano non ancora identificato.

Si tratta di un test chiave in incidente probatorio per ricostruire se sia effettivamente Dassilva l'uomo ripreso dalla cam3 della farmacia. L'indagato, che è in carcere già da mesi, ha camminato nel pomeriggio durante le fasi preparatorie e preliminari del test mentre la prova vera e propria si svolgerà con il buio proprio per ricostruire i momenti esatti degli eventi. L'uomo ha fatto l'intero percorso una quindicina di volte sotto lo sguardo della polizia penitenziaria, che lo ha accompagnato, degli agenti della Questura e degli inquirenti.

Dassilva ha sfilato come prova indossando una maglietta bianca e pantaloni neri ma per la prova finale dovrà indossare la maglietta con logo "Eco Service", occhiali da vista e un berrettino di colore chiaro come l'uomo ripreso in video. Prima del test è stato anche pesato e misurato perché la corporatura è un elemento importante ai fini dell’esperimento e la permanenza in cella potrebbe aver alterato il suo aspetto,

Il percorso da fare è quello effettuato la sera del 3 ottobre del 2023, giorno del delitto di Pierina Paganelli dalla sagoma misteriosa che alle 22.17 è stata ripresa dalla telecamera della farmacia sotto casa della vittima.

Con Dassilva sul posto anche Emanuele Neri, il condomino che in un primo momento aveva detto di riconoscersi nella sagoma ripresa nel video e che per questo è stato chiamato a camminare lungo lo stesso percorso oggi. Oltre ai due, cammineranno ed effettuando lo stesso test anche alcuni volontari con corporatura e altezza simile. Il tutto alla presenza anche del gip Vinicio Cantarini procuratore Daniele Paci, il capo della squadra mobile Marco Masia e dei difensori delle parti in causa.

Con l'esperimento giuridico si procederà alla valutazione "statica e dinamica a varie velocità" della camminata, in base all'altezza e alle variazioni di intensità della carnagione, per stabilire Chi è l’uomo della telecamera. Per la procura di Rimini “ignoto 1” ripreso in un orario compatibile con l'omicidio, è Dassilva ma per la difesa sarebbe invece il condomino Emanuele Neri che rincasava come al solito.