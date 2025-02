video suggerito

Pierina Paganelli: perché Dassilva sarà pesato prima della camminata e perché potrebbe far saltare tutto Secondo alcuni, in questi mesi in carcere l’aspetto fisico di Louis Dassilva sarebbe cambiato: elemento importante ai fini dell’esperimento in programma oggi nell’ambito dell’indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

L’aspetto di Louis Dassilva potrebbe influire sulla ricostruzione della “camminata” in programma oggi nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganella a Rimini. Dassilva, vicino di casa della vittima e unico indagato per il suo omicidio, è in carcere ormai da mesi e in questi mesi sarebbe ingrassato: elemento che potrebbe pesare in vista della ricostruzione del suo passaggio sotto la cam3 della farmacia San Martino.

C’è da dire comunque che l’avvocato del senegalese ha per il momento minimizzato su questo elemento: “Non mi pare assolutamente che il mio assistito abbia preso del peso”, ha dichiarato Riario Fabbri aggiungendo che probabilmente è una impressione dipesa dal fatto che Louis indossava giacca e maglione all’udienza di ieri. “In realtà – ha aggiunto l’avvocato – a mio parere è più magro di quando è stato arrestato”.

In ogni caso, come ha spiegato lo stesso avvocato, prima di eseguire la “camminata” l’indagato sarà pesato e misurato così come gli altri volontari che parteciperanno al fine di cercare di chiarire chi è l'ignoto che passa sotto la telecamera della farmacia durante il delitto dell’ottobre del 2023 in via del Ciclamino. La forma fisica del vicino di Pierina (e all’epoca dei fatti amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, elemento che lo avrebbe spinto a uccidere secondo l’accusa) non è un elemento irrilevante dato che eventuali chili in più potrebbe influenzare l’esperimento.

L’esperimento in programma oggi (che verrà rinviato se le condizioni meteorologiche non saranno ottimali) è molto atteso: obiettivo è appunto poter chiarire se la figura ripresa dalla telecamera di videosorveglianza poco dopo il delitto di Pierina Paganelli sia quella di Louis Dassilva, come sostengono gli inquirenti tanto da ritenerla una delle prove che hanno portato al suo arresto, o se se tratti di una persona diversa.

Oltre a Dassilva e al vicino di casa Emanuele Neri che si era riconosciuto in quelle immagini dovranno sfilare anche dei figuranti, sia bianchi che neri come l’indagato. Dovranno percorrere, seguendo una linea tracciata sull’asfalto, lo stesso percorso effettuato la sera del 3 ottobre del 2023 dalla sagoma che alle 22.17 è stata ripresa dall’occhio elettronico della telecamera. Sul posto ci saranno diversi agenti di polizia che dovranno garantire la sicurezza.