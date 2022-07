Omicidio Catania, Valentina Giunta uccisa a coltellate su collo e schiena: sospetti su un minorenne Nell’omicidio di Catania potrebbe essere coinvolta una persona non maggiorenne: l’inchiesta è infatti coordinata dalla Procura per i minorenni. La vittima Valentina Giunta, 32 anni, era madre di due figli.

A cura di Susanna Picone

Valentina Giunta in una foto da Facebook

Valentina Giunta, 32 anni madre di due figli minorenni, è stata uccisa a Catania nella propria abitazione. La notizia del ritrovamento del corpo della giovane donna risale a ieri sera: a trovare la giovane mamma nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino, nello storico rione San Cristoforo, è stata la Polizia che era stata chiamata da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Secondo le prime informazioni trapelate, la trentaduenne è stata colpita da diverse coltellate su varie parti del corpo, soprattutto collo e schiena. Sul caso è stata aperta una indagine dalla Procura dei minori: ci sarebbero infatti sospetti su un minorenne.

Valentina Giunta in una foto da Facebook

Valentina Giunta è stata trovata dagli agenti a terra nella stanza da letto, nella casa in cui viveva con i suoi figli, assenti al momento del delitto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che però non ha potuto far nulla per salvarla. Ora si cerca il killer: a quanto si apprende, il sospetto degli investigatori è che il delitto possa essere maturato in ambito familiare.

L’ex compagno della vittima, che in passato era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, da tempo si trova in un carcere della Sicilia. Le indagini della squadra mobile della Questura, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, si sono concentrate su altri possibili sospettati e tra questi ci sarebbe appunto anche un ragazzo non ancora maggiorenne.

Intanto sui social sono tanti i messaggi lasciati per la giovane mamma uccisa a coltellate. “A te che con i tuoi grossi problemi pensavi a darmi supporto, a te che ieri sei venuta per darmi forza, a te che sei stata sfortunata voglio solo dirti che ti voglio tanto bene e che spero che adesso abbia trovato la pace che ti mancava da troppo tempo. Abbraccia il mio fratellino da parte mia”, solo uno dei post per Valentina affidati a Facebook.