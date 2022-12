Omicidio Apricena, Giovanna uccisa con 3 colpi di pistola: attesa per l’interrogatorio del marito La prossima settima sarà ascoltato dal Gip nell’udienza di convalida del fermo Angelo Di Lella, il 56enne ex guardia giurata, fermato dopo la morte della moglie Giovanna Frino ad Apricena: forse la gelosia il movente dell’omicidio.

A cura di Ida Artiaco

Si trova al momento in carcere Angelo Di Lella, il 56enne ex guardia giurata, fermato dopo la morte della moglie Giovanna Frino, barista 44enne uccisa con tre colpi di pistola calibro 9 nel loro appartamento ad Apricena, nel Foggiano. L'accusa a suo carico è di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela, ma l'uomo non ha mai confessato il delitto.

La prossima settima sarà ascoltato dal Gip nell'udienza di convalida del fermo. Quando i militari lo hanno bloccato, dopo essersi barricato in casa, il 56enne è apparso il stato confusionale. Ripeteva: "Andate a vedere come sta mia moglie".

La vittima viene descritta da tutti quanti la conoscevano come una donna sorridente e innamorata della sua famiglia. Oltre a lavorare come barista, svolgeva anche pulizie domestiche per pagare gli studi universitari della primogenita.

Leggi anche Donna di 40 anni trovata morta in un casolare: uccisa a colpi di arma da fuoco

L'uomo, invece, aveva perso il lavoro come guardia giurata circa 5 anni fa. Da allora era rimasto per un lungo periodo senza lavorare. Attualmente lavora come operaio in una ditta di trasporti. Tanti conoscenti affermano proprio che dopo la perdita del lavoro Di Lella era cambiato, aveva perso la sua serenità.

Giovanna Frino, foto da Facebook

Ancora ignoto il movente dell'omicidio, anche se potrebbe essere legato alla gelosia dell'uomo nei confronti della moglie. Di Lella avrebbe ucciso Giovanna al termine di un litigio. In quel momento in casa vi era una delle tre figlie, una 17enne che non era andata a scuola perché aveva l’influenza. Un’altra figlia, di vent’anni, era in una città del nord Italia dove sta frequentando l’università, mentre la terza figlia, che frequenta le elementari era a scuola e stava partecipando alle prove per la recita di Natale.