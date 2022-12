Apricena, uccide la moglie a colpi di pistola, poi si barrica in casa: arrestato Un uomo di 56 anni ha ucciso la moglie con quattro colpi di pistola al torace. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il killer si è barricato in casa. L’uomo si è costituito dopo qualche minuto di mediazione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dopo aver ucciso a colpi di pistola la moglie nella loro abitazione di Apricena, nel Foggiano. La vittima è una donna di 40 anni, morta dopo quattro colpi di arma da fuoco al torace. Il cadavere è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine sul pavimento della cucina. A dare l'allarme, alcuni vicini di casa che hanno udito gli spari. Quando i militari sono arrivati sul posto, l'uomo si è asserragliato in casa ma dopo qualche minuto di mediazione ha aperto la porta e si è costituito.

Stando a quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una violenta lite tra i due coniugi. Recuperata anche l'arma del delitto utilizzata dal 56enne per uccidere la consorte. La coppia aveva tre figlie, due maggiorenni e una minorenne. Non è chiaro se le due fossero in casa al momento del delitto.

In aggiornamento