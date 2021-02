in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta Silvia, la ragazzina di appena 14 anni investita mentre guidava la sua bicicletta. Un'auto l'ha travolta per le strade di Oleggio, in provincia di Novara, in circostanze che non sono state ancora rese chiare. La ragazza è stata soccorsa immediatamente dal personale del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Maggiore di Novara per provare a salvarle la vita. La 14enne è arrivata in reparto già in codice rosso e le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito. La ragazzina è deceduta dopo alcuni giorni di coma in ospedale. Sconcerto e dolore anche per i medici, che fino all'ultimo hanno sperato in un recupero dell'adolescente che non aveva neppure ancora compiuto i suoi quindici anni.

"Dedico un pensiero mio e di tutta la nostra città a Silvia, che non aveva neppure 15 anni – scrive il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini dopo la notizia -. Una ragazza così giovane che perde la vita a causa di un incidente è sempre una tragedia che colpisce in maniera drammatica la famiglia ma anche l'intera comunità, gli amici, i compagni di classe, gli insegnanti e tutte quelle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla". Il sindaco continua definendo la piccola Silvia "un'opera incompiuta". "Era un fiore che stava per sbocciare e mostrare a tutti il suo meraviglioso potenziale, reciso prima del tempo. Aveva però già iniziato a far vedere chi era: gli amici e la famiglia descrivono una ragazza solare, responsabile e sempre pronta ad aiutare gli altri". Il sindaco Baldassini ha concluso dunque il suo appello inviando un abbraccio sentito alla famiglia da parte di tutta la città, poi ha aggiunto: "Questa è una perdita per l'intera comunità".

Per il momento, invece, nulla si sa dell'automobilista che avrebbe travolto la ragazza. Si sarebbe trattato di un incidente, ma non vi sono state dichiarazioni sulle dinamiche di quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 13 febbraio.