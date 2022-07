Offrono contratto a tempo indeterminato ma non viene nessuno, bar costretto a chiudere Offrono un contratto a tempo indeterminato ma non si presenta nessuno e il bar di Bologna è costretto a chiudere: “Colpa del reddito di cittadinanza”.

"Chiuso per mancanza di personale". È successo a Bologna, dove da metà giugno il chiosco del Caffè Terzi di piazza Aldrovandi non può aprire perché non ha trovato un barista. Eppure, lamenta il gestore del bar, l'offerta era buona: un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio di 1300-1400 euro a settimana per 6.4 ore al giorno, sei giorni a settimana, weekend inclusi.

La storia vera

Elena Terzi, moglie di Manuel, fondatore del locale, spiega alla pagina bolognese di Repubblica: "Non si trova personale e siamo costretti a chiudere. Abbiamo un ragazzo in infortunio e poi ci sono le ferie". Spiega ancora la moglie del proprietario: "Quello che fa più male è che c'è disinteresse nei confronti del lavoro. Le persone ci chiamano, prendono appuntamento e poi non si presentano al colloquio, nemmeno per avvisare".

"Le persone non vogliono lavorare nel weekend"

Uno degli scogli principali di questa offerta di lavoro sarebbe da ritrovarsi nel weekend lavorativo: "La gente non preferisce lavorare nei weekend, eppure un barista dovrebbe essere abituato, no? Senza contare che noi facciamo solo servizio di caffetteria, non ci sono taniche da spostare, non ci sono lavori pesanti da fare o servizi serali. Si apre dalle 8 alle 18, poi si chiude".

Il reddito di cittadinanza e il Covid

Secondo Elena Terzi, il problema è da ricercarsi in chi ha il reddito di cittadinanza o chi percepisce la disoccupazione e allora preferisce tenersi quelli: "Abbiamo avuto anche persone che abbiamo assunto, poi al termine del periodo di prova ci hanno chiesto di non essere confermate per poter avere la disoccupazione. Forse è il Covid che ha abituato la gente ad accontentarsi, a ricevere sussidi. Ma io mi auguro che le istituzioni si rendano conto che non possiamo continuare indiscriminatamente a sostenere chi ha la forza di lavorare però non vuole farlo".