video suggerito

Nuova sorpresa di Papa Francesco, in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme: “Buona Settimana Santa” Nuova apparizione a sorpresa di Papa Francesco. In occasione della Domenica delle Palme il Pontefice si è recato in Piazza San Pietro al termine della celebrazione per salutare gli oltre 20mila fedeli radunati davanti alla basilica. “Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!”, ha detto accolto da un grande entusiasmo. Oggi non aveva i naselli per l’ossigeno. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

1.091 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Vatican News.

Nuova apparizione a sorpresa di Papa Francesco. Oggi, in occasione della Domenica delle Palme, il Pontefice si è recato in Piazza San Pietro al termine della celebrazione per salutare gli oltre 20mila fedeli radunati davanti alla basilica.

"Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!", ha detto accolto da un grande entusiasmo, come si vede nei video condivisi sui social. Il Pontefice oggi non aveva i naselli per l'ossigeno.

Francesco ha raggiunto l'altare e ha salutato il cardinale Leonardo Sandri che ha celebrato la messa e letto l'omelia preparata dal Papa. Dopo l'augurio ai fedeli, ha fatto un giro tra quelli in prima fila sul sagrato e si è fermato a scambiare qualche parola con delle suore.

Oggi è stato diffuso anche il testo dell'Angelus del Papa. "Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questo momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio", ha scritto il Pontefice.

"Anch’io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali. – aggiunge – In particolare, Dio accolga nella sua pace le vittime del crollo di un locale a Santo Domingo, e conforti i loro familiari".

Quella odierna è la seconda sorpresa papale che ha come scenario piazza San Pietro, dopo quella di domenica scorsa al termine della messa presieduta da monsignor Fisichella per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. In quell'occasione il Pontefice aveva attraversato in carrozzella la Porta Santa come gli altri pellegrini.

Venerdì scorso, invece, sempre fuori programma, il Santo Padre è entrato in carrozzella e in abiti "civili" nella basilica di San Pietro per pregare, mentre ieri si è recato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la venerata icona di Maria Salus Populi Romani, a lui molto cara e davanti alla quale si raccoglie anche in occasione di ogni suo viaggio apostolico.