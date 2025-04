Papa Francesco a sorpresa a Santa Maria Maggiore: prega la Madonna alla vigilia della Settimana Santa Visita a sorpresa di Bergoglio alla basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona della Salus Populi Romani. In sedia a rotelle e con un mazzo di rose bianche, è apparso in buone condizioni alla vigilia della Settimana Santa. Stavolta con talare bianca e naselli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Nuova, inattesa apparizione di Papa Francesco: oggi pomeriggio, intorno alle 14:30, il Pontefice ha compiuto un blitz nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, per sostare in preghiera davanti all’icona della Salus Populi Romani, alla quale è da sempre profondamente devoto. Un gesto di grande intensità spirituale, compiuto alla vigilia della Domenica delle Palme e dell’inizio della Settimana Santa.

Con una più classica talare bianca (invece del poncho dell'ultima uscita), il consueto zucchetto e il volto sereno, Bergoglio è giunto in sedia a rotelle, spinto dal suo fedele infermiere Massimiliano Strappetti. Nonostante avesse ancora i naselli per l’ossigeno, il Papa è apparso in buone condizioni. Con sé portava un mazzo di rose bianche, simbolico omaggio alla Vergine, che ha deposto con commozione davanti alla venerata icona.

A far notare l’evento, in esclusiva, è stata l’agenzia Ansa. La Sala Stampa Vaticana ha confermato la visita, diffondendo anche una foto che ritrae il momento del raccoglimento. Il Pontefice è stato accolto dal cardinale Rolandas Mackrikas, arciprete della basilica, mentre per permettergli l’accesso alla cappella è stata allestita una pedana. La zona, intanto, era stata temporaneamente sgomberata dai gendarmi, garantendo al Papa un momento di intima preghiera, lontano da occhi indiscreti.

Un gesto semplice, ma carico di significato: Francesco continua a sorprendere per la sua tenacia, la sua fede e la volontà incrollabile di testimoniare la vicinanza al popolo di Dio, anche nei momenti di maggiore fragilità fisica.