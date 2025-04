video suggerito

Domenica delle Palme 2025, cosa si festeggia oggi: liturgia e significato dei rametti d’ulivo benedetti Oggi, domenica 13 aprile, si celebra la Domenica delle Palme. Inizia la Settimana Santa che culmina con la Pasqua, con liturgie solenne in tutte le chiese cristiane. I fedeli portano rami di ulivo benedetti, simbolo di pace e speranza, e li conservano come segno di protezione. La celebrazione include la lettura del Vangelo che racconta il cammino di Gesù verso la Croce. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, domenica 13 aprile, si celebra la Domenica delle Palme: si tratta della domenica prima di Pasqua e si ricorda l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla che agitava rami di palma.

Questo evento segna l'inizio della Settimana Santa e viene celebrato con solennità in tutte le chiese cristiane. Durante la liturgia, i fedeli portano con sé rami di ulivo benedetti, che simboleggiano la pace e l'accoglienza, in quanto l'ulivo è tradizionalmente considerato un segno di pace e di speranza.

La celebrazione include la lettura del Vangelo che narra il trionfo di Gesù e l'inizio del suo cammino verso la Croce. È consuetudine portare a casa i rami benedetti come segno di protezione e benedizione per l’anno a venire.

Cos'è la Domenica delle Palme e cosa si celebra oggi 13 aprile

​La Domenica delle Palme è la domenica che precede la Pasqua e segna l'inizio della Settimana Santa, durante la quale si commemorano gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù Cristo. In questa giornata, si ricorda l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, dove fu accolto da una folla festante che lo salutava agitando rami di palma e ulivo. ​

Quest'anno, cade il 13 aprile 2025. Le celebrazioni si terranno in tutte le chiese, con processioni e benedizione dei rami d'ulivo. È un momento di riflessione e preparazione spirituale in vista della Pasqua, invitando i fedeli a meditare sulla Passione e Resurrezione di Gesù.

Il significato dei rametti d'ulivo benedetti e delle palme

In questa giornata, si ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quando la folla lo accolse agitando rami di palma e stendendo i propri mantelli lungo il suo cammino. ​

Poiché le palme non sono diffuse in tutte le regioni, in molte culture cristiane, come in Italia, si utilizzano rami d'ulivo per questa celebrazione. L'ulivo è simbolo di pace e riconciliazione, valori centrali nella figura di Gesù. Durante le messe di questa domenica, i fedeli portano a casa i rametti di ulivo benedetti, conservandoli come segno di pace e scambiandone parte con parenti e amici. ​

La liturgia della Domenica delle Palme: la lettura della passione

La liturgia della Domenica delle Palme prevede una processione iniziale, durante la quale il sacerdote benedice i rami portati dai fedeli, seguita dalla celebrazione eucaristica. In molte tradizioni, al termine della messa, i fedeli portano a casa i rami benedetti, utilizzandoli in rituali familiari, come la benedizione della tavola nel giorno di Pasqua.

Questa giornata rappresenta un momento di riflessione sulla passione e sul sacrificio di Gesù, invitando i credenti a rinnovare il proprio impegno spirituale in preparazione alla Pasqua.​

Tradizioni e usanze della Domenica delle Palme in Italia

In Italia, la Domenica delle Palme è un momento di grande significato religioso, anche e sopratutto perché coincide con l'inizio della Settimana Santa. Le tradizioni e le usanze legate a questa giornata variano da regione a regione, ma tutte condividono un forte legame con la liturgia e con la cultura popolare.

Sicuramente la tradizione più diffuse è rappresentata dalla benedizione delle palme e degli ulivi, che avviene durante la messa. I rami (portati a casa dai fedeli) non sono solo un segno di benedizione, ma simboleggiano anche l’acclamazione di Cristo come re, il suo trionfo e l'immortalità della sua resurrezione.

In molte città e paesi italiani, si svolgono processioni che rievocano l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. I fedeli partecipano a questi cortei religiosi portando i rami benedetti, spesso accompagnati da canti e preghiere.

In alcune località, la Domenica delle Palme è anche un’occasione per celebrare la pace. Durante la messa, il sacerdote invita i fedeli a scambiarsi il segno della pace, un gesto che simboleggia l'unità e la fraternità.

Oltre agli aspetti religiosi, ci sono anche tradizioni culinarie che arricchiscono la giornata. In molte regioni, si preparano piatti speciali, come focacce o dolci tipici della Pasqua. L’olio d’oliva, simbolo di pace e abbondanza, è un ingrediente immancabile nelle pietanze locali.

In alcune zone italiane, la Domenica delle Palme si accompagna anche a feste popolari, mercatini e fiere, dove si vendono palme e ulivi decorativi, insieme ad altri prodotti legati alla tradizione pasquale. Questi momenti di festa contribuiscono a mantenere viva la tradizione e l’atmosfera di gioia che accompagna la Settimana Santa.