L'oroscopo di domenica 29 giugno 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 29 giugno 2025 per Cancro e Vergine solo good vibes.

Ariete

Amore: punta sulla moderazione.

Fortuna: crea interferenze nei tuoi piani.

Il consiglio del giorno: ritagliati dei momenti di relax.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: godurioso.

Fortuna: dolce quanto basta.

Il consiglio del giorno: organizza una cena improvvisata con gli ingredienti che hai nel frigorifero.

Voto: 7

Gemelli

Amore: l’entusiasmo va scemando.

Fortuna: vorreste una spintarella.

Il consiglio del giorno: non potete pensare di risolvere tutto in un giorno solo.

Voto: 6

Cancro

Amore: romanticismo spontaneo.

Fortuna: nella tua cerchia di amici.

Il consiglio del giorno: un bel picnic al parco sotto una pianta secolare.

Voto: 8 +

Leone

Amore: neanche in TV.

Fortuna: punti tutto sulla logica.

Il consiglio del giorno: ascolta qualche episodio di un buon podcast che parli di attualità e cultura internazionale.

Voto: 6

Vergine

Amore: tenero e presente.

Fortuna: in ogni luogo, in ogni lago.

Il consiglio del giorno: cammina a piedi nudi sull’erba.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: ti dedichi ad altro.

Fortuna: in standby.

Il consiglio del giorno: valuta un posto nuovo da proporre in ufficio per il prossimo brainstorming.

Voto: 6 –

Scorpione

Amore: parti da quello per te stesso.

Fortuna: si muove nell’ombra.

Il consiglio del giorno: proponi per un’ora il gioco del silenzio.

Voto: 6

Sagittario

Amore: oggi si ragiona, non si sbaciucchia.

Fortuna: più calcolata del solito.

Il consiglio del giorno: ricordati di mettere la crema solare.

Voto: 6

Capricorno

Amore: protettivo e cauto

Fortuna: ti mette alla prova.

Il consiglio del giorno: lasciati viziare un pò.

Voto: 7

Acquario

Amore: è andato in risparmio energetico.

Fortuna: in modalità silenziosa.

Il consiglio del giorno: lascia che siano i piedi a decidere dove andare mentre la testa si prende una pausa.

Voto: 5

Pesci

Amore: intenso ma instabile.

Fortuna: a onde alterne.

Il consiglio del giorno: utilizzate queste 24 h per ricaricare le energie.

Voto: 6 –