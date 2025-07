video suggerito

L'oroscopo di domenica 6 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di domenica 6 luglio 2025 la Luna in Scorpione scava in profondità.

Ariete

Amore: cuoricini in tutte le lingue.

Fortuna: quando parli poco ma colpisci.

Il consiglio del giorno: allena l’accento francese, può sempre servire.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: senza giri di parole vuoi arrivare al sodo.

Fortuna: trovare una vaschetta di gelato sul fondo del congelatore.

Il consiglio del giorno: tieni in borsa una mini ventola. Fidati.

Voto: 5 –

Gemelli

Amore: siete baciosissimi.

Fortuna: si moltiplica per sensibilità.

Il consiglio del giorno: scrivete una lettera d’amore e poi inviatela.

Voto: 7

Cancro

Amore: non ti fermi alle tenerezze.

Fortuna: sberluccica.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista dei tuoi obiettivi, a breve e lungo termine.

Voto: 7 +

Leone

Amore: curato nei dettagli.

Fortuna: scegli chi ascoltare ma fallo con attenzione.

Il consiglio del giorno: metti nella lista dei desideri anche un capriccio.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: attende il via libera.

Fortuna: come un post-it sullo specchio del bagno.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in modalità aereo per guardarti attorno, almeno per 15 minuti.

Voto: 6

Bilancia

Amore: romanticismo da serie TV.

Fortuna: ti regala un sorriso.

Il consiglio del giorno: abbraccia chi ti sta vicino, anche con lo sguardo.

Voto: 7 +

Scorpione

Amore: hai caldo, forse troppo.

Fortuna: ti scivola accanto, ma c’è

Il consiglio del giorno: invia una gif al posto di un emoji. E’ già un passo avanti.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: polemico in punta di lingua.

Fortuna: in una buona idea.

Il consiglio del giorno: scrivi quello che pensi, ma non pubblicarlo.

Voto: 5

Capricorno

Amore: solido come una strategia ben studiata.

Fortuna: ti vuole sul pezzo.

Il consiglio del giorno: salta l’ascensore, prendi le scale. Anche in senso metaforico.

Voto: 7

Acquario

Amore: criptico come una password dimenticata.

Fortuna: ti abbraccia ma senza stringere.

Il consiglio del giorno: cancella la chat che continui a rileggere.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: ad intermittenza.

Fortuna: ascoltate il vostro intuito.

Il consiglio del giorno:lasciate il telefono a casa ed uscite a fare due passi.

Voto: 5