Nuova perturbazione, forti piogge e maltempo in arrivo: le previsioni meteo

Tra il 12 e il 13 febbraio una nuova perturbazione porterà maltempo su gran parte d’Italia, con forti piogge e vento, soprattutto al Sud e sulle isole.

Tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio una nuova perturbazione interesserà l’Italia, portando vento e pioggia. Sono attesi rovesci diffusi, accompagnati da vento forte e mari agitati. Gli effetti peggiori del maltempo sono previsti al Centro-Sud e sulle isole dove si attendono anche burrasche e mareggiate.

Giovedì 12 prevista nuova perturbazione: le zone colpite da forti piogge

La giornata di giovedì 12 febbraio segnerà l’ingresso di una nuova perturbazione di origine atlantica, destinata a influenzare gran parte della Penisola. Le precipitazioni saranno localmente intense, soprattutto sulle regioni meridionali, sulle isole e lungo i settori tirrenici, dove i rovesci potranno assumere carattere temporalesco.

Come ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Andrea Giuliacci, la giornata di giovedì 12 febbraio sarà “caratterizzata da venti particolarmente intensi, specie al Sud e nelle isole con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, quindi tornerà anche il rischio di mareggiate lungo le coste”.

Le condizioni del mare tenderanno infatti a peggiorare sensibilmente, con moto ondoso in aumento e possibili disagi nei collegamenti via mare che penalizzeranno soprattutto le aree di costa già fortemente colpite dal maltempo delle ultime settimane.

Al Centro-Nord le piogge saranno meno diffuse, ma rovesci importanti anche sul nord-est.

Breve tregua dal maltempo, poi arriva il freddo

Le mareggiate e burrasche causate dai forti venti saranno interrotte da una breve tregua di tempo stabile a ridosso del weekend. Dopo il transito della perturbazione atlantiche che toccherà il picco nella giornata di giovedì, nella fase finale di venerdì e le prime ore del weekend potrebbe aprirsi una breve fase di tregua dal maltempo.

Tuttavia, questa pausa non rappresenta un vero miglioramento della situazione atmosferica. Nel fine settimana è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione, con maltempo diffuso da Nord a Sud, in particolare nella giornata di San Valentino. Da dopo sabato 14 febbraio le piogge torneranno a interessare ampie zone della Penisola, mentre le nevicate resteranno confinate alle aree montane e a quote medio-alte.