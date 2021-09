Nubifragio in Salento: a Nardò, case, auto e strade allagate in pochi minuti Pochi minuti e il comune in provincia di Lecce si è ritrovato sommerso dall’acqua, che ha superato i cinquanta centimetri d’altezza in diverse zone. La bomba d’acqua ha causato notevoli disagi: case, locali e strada allagate, danni a molti locali commerciali. Colpiti anche i comuni salentini vicini.

A cura di Biagio Chiariello

Un violento nubifragio si è abbattuto su Nardò, in provincia di Lecce, all'ora di pranzo di oggi, 6 settembre. Accumuli di pioggia che hanno sfiorato gli 80 millimetri, dei quali 53 caduti in poco meno di mezz'ora, hanno trasformato le strade in fiumi. Diversi i disagi registrati dalla popolazione: da garage e scantinati allagati fino alle campagne inondate di acqua.

Allagamenti in tutta la città

L’acqua ha superato cinquanta centimetri d’altezza in via XXV Luglio (luogo dove l’artista Ray Campa ha registrato questo video) e in viale De Gasperi, dove le auto sono state ricoperte per metà dall'acqua che si è accumulata sul mando stradale. Le caditoie e i pozzi di assorbimento non sono riusciti a contenere la copiosa ondata dell’acqua piovana. Nell'area dello stadio alcune persone sono costrette a uscire a nuoto dai finestrini delle auto. In alcune zone di Nardò c'è stata l'interruzione dell'energia elettrica dovuta proprio all'ondata di maltempo. Non si registrano feriti, ma ci sono danni a numerosi edifici, anche commerciali, allagati.

La situazione a Nardò

Il sindaco, Pippi Mellone, ha monitorato la situazione fino alle 14 a Palazzo di Città ma non sono stati assunti provvedimenti. Intono alle 15 l'addensamento si è poi gradualmente attenuato in mare lasciando lungo il territorio solo la caduta di pioggia più moderata e la circolazione è tornata regolare. La situazione meteorologica resta comunque sotto controllo in vista di ulteriori peggioramenti. I temporali hanno raggiunto anche la vicina Galatone, inondando le campagne e abbattendosi anche sulle marine neretine, da Santa Maria al Bagno a Santa Caterina.