Nubifragio Agrigento, scuole chiuse a Sciacca. Donna scende dall’auto e viene travolta dall’acqua, dispersa

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore nell’Agrigentino, in Sicilia. A Sciacca il sindaco ha chiuso le scuole, a Favara al momento risulterebbe dispersa una donna. A quanto si apprende, la donna sarebbe stata travolta dall'acqua subito dopo essere scesa dall'auto. Le forze dell'ordine hanno attivato il piano di ricerca e stanno perlustrando la zona con vigili del fuoco e carabinieri.

La donna, secondo le prime informazioni si tratterebbe di una persona di circa trenta anni, avrebbe aperto la portiera della sua vettura e, appena scesa, sarebbe stata sopraffatta dalla violenza dell’acqua.

La violenza dell'ondata di maltempo ha trasformato le strade di Favara in fiumi e una situazione simile si è verificata a Sciacca, dove un nubifragio con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, si è abbattuto nelle prime ore del mattino. Per ragioni di sicurezza il sindaco Fabio Termine ha deciso di firmare un'ordinanza urgente per chiudere le scuole oggi a causa del maltempo. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza", ha sottolineato il primo cittadino.

A San Leone, sempre nell'Agrigentino, si segnalano cittadini bloccati in casa, alcune auto sono rimaste intrappolate. "Siamo bloccati a casa, l’acqua è arrivata ovunque e le auto sono quasi sommerse, è una catastrofe", l'allarme lanciato sui social da alcuni cittadini. La zona balneare di Agrigento risulta impraticabile in queste ore.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi.