Attualità
Video thumbnail

Nubifragio Agrigento, scuole chiuse a Sciacca. Donna scende dall’auto e viene travolta dall’acqua, dispersa

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sull’Agrigentino. Strade come fiumi a Favara, dove si segnala una donna dispersa, a Sciacca chiuse le scuole per ragioni di sicurezza. Allerta meteo oggi in Sicilia.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Susanna Picone
4 CONDIVISIONI
Immagine

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore nell’Agrigentino, in Sicilia. A Sciacca il sindaco ha chiuso le scuole, a Favara al momento risulterebbe dispersa una donna. A quanto si apprende, la donna sarebbe stata travolta dall'acqua subito dopo essere scesa dall'auto. Le forze dell'ordine hanno attivato il piano di ricerca e stanno perlustrando la zona con vigili del fuoco e carabinieri.

La donna, secondo le prime informazioni si tratterebbe di una persona di circa trenta anni, avrebbe aperto la portiera della sua vettura e, appena scesa, sarebbe stata sopraffatta dalla violenza dell’acqua.

La violenza dell'ondata di maltempo ha trasformato le strade di Favara in fiumi e una situazione simile si è verificata a Sciacca, dove un nubifragio con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, si è abbattuto nelle prime ore del mattino. Per ragioni di sicurezza il sindaco Fabio Termine ha deciso di firmare un'ordinanza urgente per chiudere le scuole oggi a causa del maltempo. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza", ha sottolineato il primo cittadino.

Leggi anche
Incidente a Canicattì, auto travolge scooter e poi fugge: morto 15enne, responsabili si costituiscono ore dopo

A San Leone, sempre nell'Agrigentino, si segnalano cittadini bloccati in casa, alcune auto sono rimaste intrappolate. "Siamo bloccati a casa, l’acqua è arrivata ovunque e le auto sono quasi sommerse, è una catastrofe", l'allarme lanciato sui social da alcuni cittadini. La zona balneare di Agrigento risulta impraticabile in queste ore.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi.

Attualità
4 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
gaza
Flotilla verso Gaza: "Avvicinati da imbarcazioni non identificate, continuiamo a navigare"
Tutte le notizie della notte sul viaggio della Global Sumud Flotilla
Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e "non le regate"
Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma
Piano Trump per Gaza, le voci dei palestinesi: "È un regalo ai criminali di guerra"
Quali sono le criticità del piano di pace di Trump, l'esperto: "Per i palestinesi è un calice avvelenato"
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla Roberta Covelli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views