Nubifragio a Siracusa, 5 famiglie evacuate: strade allagate, crolli, e persone sui tetti delle auto Forte maltempo in Sicilia dove un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio su Siracusa. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati e son saliti sulle auto in attesa di soccorsi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono al lavoro per mettere in sicurezza automobilisti e per scantinati allagati.

A cura di Susanna Picone

Un violento nubifragio si è abbattuto oggi, venerdì 22 ottobre, su Siracusa provocando grossi disagi. Molte strade sono allagate, in particolare a Villaggio Miano e in viale Paolo Orsi. Si registrano disagi anche via Malta sotto Ortigia. Si sono verificati anche dei crolli a causa del forte maltempo: la pioggia intensa durata oltre un'ora ha fatto cedere un muro nel quartiere di Grottasanta e i detriti portati dall’acqua hanno danneggiato delle auto parcheggiate. Ci sono tombini saltati a causa della pressione dell'acqua. In alcune immagini si vedono persone in piedi sui tetti delle auto nel tentativo di mettersi al sicuro dall’acqua. Diverse strade sono diventate dei veri e propri torrenti d’acqua, causando traffico e ingorghi. Alberi hanno ceduto finendo in strada. Decine le chiamate alla Protezione civile e ai vigili del fuoco che sono al lavoro per mettere in sicurezza gli automobilisti, e per scantinati allagati e tetti divelti.

Maltempo Siracusa, cinque famiglie evacuate

Nella zona della Borgata, in via Calabria, sono stati evacuati cinque nuclei familiari dopo che l'acqua ha allagato le loro abitazioni situate a pianterreno. Gli sfollati hanno trovato ospitalità da parenti e amici. Si trova ricoverato al pronto soccorso in condizioni non gravi un uomo rimasto folgorato mentre era in corso il nubifragio. È stato invece trovato morto dalla polizia un 75enne: secondo una prima ricostruzione, l'anziano è deceduto a causa di un infarto, forse causato dalla paura di quanto stava accadendo.

Maltempo in Sicilia con allerta meteo gialla

In Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani. Si prevede un livello di allerta gialla. Si prevedono in particolare "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera".