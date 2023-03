Incendio in azienda chimica a Novara, esplosioni nella Kemi srl a San Pietro Mosezzo: allarme fumi tossici In corso un incendio a San Pietro Mosezzo, vicino Novara: fiamme ed esplosioni nell’azienda chimica Kemi Srl, i 30 operai sono stati messi in salvo, ancora incerte le cause del rogo. Il sindaco: “Restate in casa”, tutti i video.

A cura di Biagio Chiariello

Un vasto incendio, preceduto da diverse esplosioni, si è sviluppato nella mattinata del 29 marzo a San Pietro Mosezzo, alle porte di Novara: in fiamme la Kemi srl, azienda chimica che produce vernici. Evacuata tutta la zona per il rischio di nuove esplosioni, con l'avviso per i cittadini di tenere chiuse le finestre per il rischio di fumi tossici. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla fabbrica.

Un'altissima colonna maleodorante di fumo nero si è levata ed è visibile da ogni punto della pianura, fino a Vercelli e alla zona del Milanese. Lunghe code di auto in tangenziale all'uscita per Vercelli.

Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, secondo quanto ha fatto sapere all’agenzia di stampa Agi il comando della polizia locale. Ma la situazione è in continua evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo.

Leggi anche:

Il video dell'incendio: "Fiamme sotto controllo"

Sindaco di Novara: "Rimanere in casa e tenere le finestre chiuse"

Il sindaco Alessandro Canelli invita gli insegnanti a tenere in classe i ragazzi: "La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città. È molto importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse".

"L’incendio è ancora in corso – ha dichiarato il primo cittadino -. É sotto controllo da parte dei vigili del fuoco, ma ovviamente si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute. Sentite Arpa e Prefettura, si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull'impatto dell'evento, di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in casa".