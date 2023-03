Incendio in casa dopo esplosione per fuga di gas: morta una donna, feriti i figli piccoli e il marito Un incendio è scoppiato oggi in una abitazione di Sant’Urbano, in provincia di Padova, per una probabile fuga di gas: una donna è morta, feriti i due figli piccoli e il marito. Indagini in corso.

Tragedia all'alba di oggi a Sant'Urbano, in provincia di Padova. Una donna è morto poco prima delle 8 nell'incendio sviluppatosi nella sua abitazione in via Gorghi per una probabile fuga di gas. Feriti i due figli e il marito.

All’arrivo dei vigili del fuoco accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini si trovava già fuori dall'edificio. I pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori dotati di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, trovando la donna che è stata portata fuori. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso.

I bambini e il papà sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Uno dei due minori è stato elitrasportato in ospedale, gli altri due in ambulanza. Gravi i danni all’abitazione con alcuni muri perimetrali abbattuti. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione.

