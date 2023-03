Grosso incendio in fabbrica a Marcianise, la nube nera arriva anche a Caserta A fuoco una fabbrica di bici elettriche in località Tavernette. La colonna di fumo, visibile da Napoli, è arrivata anche a Caserta. Indagini per capire se sia tossica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nella zona industriale di Marcianise, in provincia di Caserta. A fuoco una fabbrica di bici elettriche. Una enorme colonna di fumo nero si è levata dalle fiamme, visibile a molti chilometri di distanza, anche a Napoli. La nube nera è arrivata anche nella città di Caserta, spinta dalle raffiche di vento. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che dopo diverse ore sono riusciti a domare le fiamme. Anche i tecnici dell'Arpac sono stati allertati per controllare se la nube sia tossica.

L'incendio nella zona Asi di Marcianise

Il vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio, attorno alle 18,30 ed è stato domato nella notte. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sono sviluppate all’interno di un capannone di un’azienda sita in località Tavernette nella zona industriale del comune di Marcianise che produce biciclette elettriche.

Una grossa colonna di fumo nero, visibile anche dalla città di Napoli, ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme che hanno minacciato gli altri capannoni adiacenti, sul posto sono state impiegate tre squadre: una proveniente dal distaccamento di Aversa, una proveniente dal distaccamento di Marcianise e una proveniente dal Comando di Napoli. Sul posto sono intervenuti in supporto anche un’autobotte dal distaccamento di Aversa e un’autobotte con un’autoscala dalla sede centrale del Comando. L'incendio è stato poi domato nel corso della notte e sono in corso le indagini per capire la matrice e l'entità dei danni.