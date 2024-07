video suggerito

Dramma sul lavoro nel Padovano: agricoltore cade nel miscelatore di cibo per il bestiame, trovato morto Tragico incidente a San Martino di Lupari: un agricoltore di 52 anni è morto nella propria azienda. Per cause ancora da accertare è finito all’interno di un carro miscelatore in funzione utilizzato per la miscelatura del cibo per il bestiame. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

426 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma sul lavoro nella mattinata di oggi, domenica 7 luglio, in una azienda agricola di San Martino di Lupari, nel Padovano. Un uomo di 52 anni, secondo le prime ricostruzione si tratterebbe del titolare della ditta, è morto dopo essere caduto, per cause ancora da accertare, all'interno di un carro miscelatore in funzione utilizzato per la miscelatura del cibo per il bestiame.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo ormai senza vita dell’uomo dopo aver smontato il macchinario. Il pm di turno ha disposto che la salma resti a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il macchinario è stato sequestrato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore o di un incidente sul lavoro.

Quello che finora si sa è che l'uomo – che come ogni giorno si era recato nella sua azienda per occuparsi dei capi di bestiame che accudiva – è stato trovato ormai privo di vita all'interno della macchina agricola dai suoi familiari, che avevano dato l’allarme preoccupati perché non era rientrato a casa per il pranzo dopo il lavoro.

Quando sono arrivati nell’azienda agricola hanno purtroppo constatato la morte del cinquantaduenne. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di San Martino di Lupari, che proveranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I militari sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari, che purtroppo però nulla hanno potuto per tentare di salvare l'agricoltore.