Giallo a Modena: giovane trovato morto in un canale, nessuna pista è esclusa Un corpo senza vita rinvenuto venerdì sera in un canale a Modena: si tratterebbe di un giovane uomo la cui identità è ancora sconosciuta. Indagini in corso.

A cura di Susanna Picone

Un giovane uomo è stato trovato morto nella serata di ieri, venerdì 20 giugno, in un canale a Modena. Il cadavere, stando alle prime informazioni, è stato rinvenuto da un passante che subito ha lanciato l’allarme. Il corpo era col volto riverso sull’acqua in un canale nel quartiere Torrazzi, in un tratto dove cresce una folta vegetazione spontanea.

Dato l’allarme, sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, i pompieri e la scientifica per i rilievi ed è stato avvisato il magistrato di turno. L'area è stata isolata e la via chiusa al transito per consentire alla scientifica di svolgere i primi rilievi e per recuperare poi la salma. Una operazione complessa, che si è conclusa dopo mezzanotte grazie all'intervento dell'autoscala dei pompieri. Il cadavere è quindi stato trasferito alla Medicina Legale, mentre sul posto continuavano gli accertamenti del caso.

Per il momento non viene esclusa alcuna ipotesi: sconosciute le cause del decesso dell’uomo e anche la sua identità. Si sa solo che si tratta di una persona relativamente giovane e, stando alle prime indiscrezioni, il corpo presenterebbe già segni di decomposizione che fanno ipotizzare che la morte possa essere avvenuta diverse prima del ritrovamento. Cruciale sarà l’autopsia che verrà disposta ed effettuata nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento