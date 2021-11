Nonna Peppina è morta, la vecchietta simbolo del terremoto aveva 98 anni Giuseppa Fattori è morta. La sua casetta provvisoria, in provincia di Macerata, era diventata l’emblema del Terremoto nel Centro Italia. A febbraio Mattarella l’aveva nominata commendatore della Repubblica.

A cura di Biagio Chiariello

Nonna Peppina è morta. Al secolo Giuseppa Fattori, simbolo del terremoto del Centro Italia anche e soprattutto dopo essere stata sfrattata dalla sua casetta provvisoria in legno (dichiarata abusiva), avrebbe compiuto 99 anni il 26 novembre. Viveva a San Martino di Fiastra, dove era nata e cresciuta. Ed è proprio in quella frazione del piccolo comune maceratese era diventata, era finita suo malgrado agli onori delle cronache per la vicenda della sua abitazione, dichiarata abusiva prima che venisse approvato la tormentata legge “Salva Peppina”. Tre settimane fa era caduta, scivolata dal divano. Purtroppo non si è più ripresa.

Era stata nominata Commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella. "Non so se me lo merito – disse in quella occasione –, ma sono tanto contenta. Non mi aspettavo niente e la vita mi ha dato veramente tanto. Sono grata. Dedico questo riconoscimento a mio marito Gaspare, detto Rino, che non c’è più da tredici anni".

"Mamma ci ha lasciato, a una settimana dal suo 99esimo compleanno. Sentiamo attorno a noi un grande vuoto" ha confermato la figlia Gabriella. Lascia anche l’altra figlia Agata, preside di Civitanova Marche ora in pensione, due nipoti Alberto, infettivologo al Gemelli di Roma e Caterina, infermiera a Spoleto e la pronipote Sveva. "Non mangiava più – dice Gabriella a Cronache Maceratesi – da tre settimane le sue condizioni sono sempre peggiorate. Solo nel vedere la piccola Sveva sembrava rifiorita". Il funerale oggi alle 15 a Fiastra al santuario Beato Ugolino di Fiegni. "Abbiamo perso una testimonianza, una donna tenace che ha lottato per rimanere nella nostra terra dopo il sisma, un simbolo per tutti i terremotati" dice Sauro Scaficchia, sindaco di Fiastra