Non vedono un cantiere, due camion e un’auto si scontrano sulla A1: almeno 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisa

Grave incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina, giovedì 5 marzo, sulla A1 Milano-Napoli, sul tratto di strada tra Firenze Sud e Incisa, verso Roma. Il sinistro stradale ha causato code di almeno 6 km. Il tutto è avvenuto all’altezza del km 319 dell’autostrada.
A cura di Gabriella Mazzeo
Le immagini delle vetture in coda sulla A1 dopo l’incidente che ha coinvolto due camion e un’automobile
Le immagini delle vetture in coda sulla A1 dopo l’incidente che ha coinvolto due camion e un’automobile

Sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto di strada compreso tra Firenze Sud e Incisa, verso Roma, per un incidente in corrispondenza di uno scambio di carreggiata al km 319. Il tutto è avvenuto in prossimità di un cantiere installato e presegnalato correttamente: 2 mezzi pesanti e un'autovettura, però, si sarebbero scontrati in prossimità del restringimento di corsia. Il traffico è attualmente bloccato e si registrano almeno 6 km di coda verso Roma.

Autostrade per l'Italia sottolinea in una nota che in direzione Bologna, invece, si viaggia su una sola corsia e i km di coda registrati sono addirittura 8. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i soccorsi sanitari con Vigili del fuoco e 118, mentre le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia sono intervenuti per i rilievi del caso.

Non sono al momento note le condizioni di salute delle persone a bordo della vettura e dei due camion interessati dall'incidente stradale. Per le lunghe percorrenze, si consiglia agli automobilisti di anticipare l'uscita a Firenze Impruneta, seguendo le indicazioni per Siena e percorrendo la SS326 Raccordo Siena-Bettolle verso Perugia per poi rientrare in A1 all'altezza di Valdichiana.

