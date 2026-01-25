“Non puoi entrare”, ma l’uomo accoltella il ristoratore e spacca tutto: clienti chiusi dentro e paura a Pescara

La brutale e incontrollata violenza è andata in scena sabato sera in piazza Primo Maggio. Molti clienti sono scappati immediatamente mentre altri sono rimasti rinchiusi dentro terrorizzati fino all’arrivo della polizia.

Momenti di enorme paura nella serata di sabato a Pescara quando un avventore ha accoltellato un ristoratore iniziando poi a spaccare porte e finestre del locale dopo che gli era stato impedito l'accesso in quanto in evidente stato di alterazione. La brutale e incontrollata violenza è andata in scena intorno alle 20 davanti al ristorante “La Barcaccia” di piazza Primo Maggio.

Secondo quanto ricostruito finora, il gestore del locale aveva fermato l'aggressore sulla porta d'ingresso dopo che questo aveva cercato di entrare seguendo una coppia di clienti. Non accettando la risposta negativa ha iniziato a picchiare il titolare. A questo punto è intervenuto il figlio del gestore ma l'aggressore ha tirato fuori un coltello colpendolo all'addome e ferendolo prima di accanirsi su vetrate e tavolini.

Secondo quanto hanno raccontato a Il Centro alcuni clienti presenti sul posto, l'uomo avrebbe scagliato sedie e tavoli sulle vetrate e poi ha colpito anche il fungo che si utilizza per riscaldare gli ambienti scatenando un vero e proprio terrore. Molti clienti sono scappati immediatamente mentre altri sono rimasti rinchiusi dentro terrorizzati fino all'arrivo della polizia.

Gli agenti accorsi sul posto hanno individuato in poco tempo l'uomo che si aggirava ancora nei dintorni e che è stato quindi fermato e portato in commissariato. Intanto sul posto erano già intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il ristoratore Massimiliano Di Cesare, che è stato accompagnato in ospedale dove fortunatamente i medici hanno escluso conseguenze gravi.

"Voleva entrare a tutti i costi, spingeva, urlava, era fuori controllo", ha raccontato Emilio Di Cesare, padre di Massimiliano. "Gli ho detto di allontanarsi, che non poteva entrare in quelle condizioni, ma ha iniziato a spingermi e a gridare. Ho cercato in ogni modo di calmarlo . A quel punto è intervenuto Massimiliano. Ha visto la scena ed è accorso per aiutarmi. Ma l'uomo ha estratto un coltellino e lo ha colpito all'addome" ha raccontato il ristoratore.

"L’uomo, credo di circa 35 o al massimo 40 anni, era completamente fuori di sé. Noi siamo usciti fuori ma altre persone presenti nel ristorante. Intimorite da quanto stava succedendo, hanno chiuso la porta e sono rimaste all’interno paralizzate" racconta invece uno dei clienti descrivendo quei terribili momenti.