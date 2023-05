“Non li ho visti, era buio”. Muore 53enne travolto da un’auto mentre cammina di sera con un amico Il tragico incidente nella serata di ieri a Pontedera, in provincia di Pisa. La vittima è Marco Burgalassi, 53 anni. Stava camminando lungo una strada in cui l’illuminazione è effettivamente scarsa.

Si chiamava Marco Burgalassi, 53 anni, di Casciana Terme, l'uomo morto nell'incidente avvenuto nella serata di ieri a Pontedera, provincia di Pisa, in via Montevisi zona tiro a segno, poco distante dall'uscita della superstrada. Una Fiat Cinquecento lo ha centrato mentre in compagnia di un'altra persona, pare un amico, stava percorrendo la strada a piedi in direzione del ponte Pollino.

"Non li ho visti, era buio" ha ripetuto l’automobilista alla guida della Cinquecento ai carabinieri giunti sul posto per ricostruire la dinamica.

Lo schianto è stato violento con la parte destra dell’utilitaria che ha scaraventato a terra il 53enne. Era quello che si trovava sul lato lungo la carreggiata, l’amico era più spostato all’esterno dell’asfalto nei pressi dell’impianto di tiro a segno.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenute l'automedica e due ambulanze del 118. All'arrivo dei sanitari Burgalassi, poi deceduto, era già in arresto cardiaco e il medico ha tentato di rianimarlo, ma le manovre eseguite sono risultate vane, troppo gravi le conseguenze dell'impatto con la macchina. L'altro uomo investito, un 50enne residente a Pontedera, è stato portato sotto choc al Pronto soccorso in codice verde.

I carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno effettuato i rilievi e informato i familiari della vittima dell’epilogo dell'incidente avvenuto lungo una strada in cui l’illuminazione è effettivamente scarsa e la visibilità non ottimale.

Informato il magistrato di turno, la salma è a disposizione della Procura per l’autopsia. L’automobilista sarà indagato per omicidio colposo stradale.