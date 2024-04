video suggerito

Neve e freddo su tutta Italia: tornano le nevicate in Abruzzo, imbiancate Sila e Pollino in Calabria Tornano neve e freddo in Italia, piste da sci come in inverno in Abruzzo. Inattesa nevicata di primavera anche sui rilievi calabresi: abbondanti precipitazioni si sono registrate sulla Sila Cosentina e sul Pollino, imbiancate anche le montagne più meridionali di Gambarie d’Aspromonte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook

Complice il ritorno delle basse temperature nelle ultime ore è ricomparsa in Italia anche la neve dopo il caldo anomale che si era registrato la scorsa settimana portando un anticipo di estate. Fiocchi bianchi sono caduti in particolare sulle regioni centro-settentrionali, come Abruzzo e Molise, ma anche al Sud, in particolare sulla Calabria.

Forti nevicate in Abruzzo, piste bianche a Roccaraso e Pescocostanzo

La neve è tornata in Abruzzo e Molise. "Purtroppo la Neve è arrivata in ritardo e abbiamo già smontato tutte le reti di protezione. Speriamo nei ristori per poter ripartire con più slancio nella stagione estiva", ha dichiarato Roberto Del Castello, titolare degli impianti sciistici dell'Aremogna, dopo la nevicata della notte che ha imbiancato il centro di Roccaraso (L'Aquila) e gli altri paesi dell'Alto Sangro.

Tanta Neve anche a Pescocostanzo, suggestivo borgo a 1.395 metri di quota, a dieci minuti di auto da Roccaraso: circa 20 centimetri sono caduti nella notte a quota 1600 metri, imbiancate anche località a 750-800 metri.

Neve anche la neve in Emilia Romagna, non solo sull’Appennino emiliano come se fosse inverno ma anche sull'Alta Valmarecchia e l’appennino tosco-romagnolo.

La neve imbianca la Calabria, fiocchi su Sila e Pollino

Sui rilievi calabresi è arrivata un'inattesa nevicata di primavera. Dalla serata di ieri abbondanti precipitazioni si sono registrate sulla Sila Cosentina e sul Pollino, e oggi, venerdì 19 aprile, sono state imbiancate anche le montagne più meridionali di Gambarie d'Aspromonte.

Come spiegano gli esperti, l’aria calda dei giorni scorsi ha lasciato spazio a correnti fredde di matrice polare marittima e questo ha fatto crollare le temperature non di poco. Si calcola infatti un drastico abbassamento delle temperature, con valori che sarebbero di gran lunga al di sotto delle medie stagionali su tutta la Calabria.

Foto Facebook

Le nevicate più consistenti sono state registrate a Camigliatello Silano e Lorica sul versante cosentino dell'altipiano silano. Se la neve ieri è caduta a quota 1700 metri, oggi la coltre bianca è scesa a quote più basse fino ai 1200 metri: sulla parte catanzarese dei villaggi Mancuso, Racise, Ciricilla e in quella crotonese di Villaggio Palumbo.

Il paesaggio invernale ad aprile ha sorpreso ed entusiasmato gli abitanti delle zone imbiancate che hanno condiviso sui social foto e video delle abbondanti nevicate.

Foto Alessandro Stocchetti

Il maltempo ha riguardato però un pò tutta la regione dove è stata la pioggia, a tratti intensa, a farla da padrona con i termometri che sono scesi, rispetto a qualche giorno addietro, anche di oltre 20 gradi. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla.

E nei prossimi giorni, secondo gli esperti, la situazione in Calabria non dovrebbe cambiare molto, rendendo praticamente solo un ricordo i primi bagni in mare a cui molti si erano dedicati negli ultimi week end grazie a temperature ben al di sopra delle medie del periodo.