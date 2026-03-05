Nausea e vomito dopo il sushi al ristorante: almeno 20 persone in ospedale per intossicazione, intervengono i Nas

L’accesso in ospedale dei clienti del ristorante di Zola Predosa, nell’hinterland di Bologna, ha portato a un ispezione da parte dei Nas e dell’ASL locale che si è conclusa con la chiusura temporanea dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie.

Nausea persistente, vomito e diarrea ma anche mal di testa e febbre, sono i sintomi accusati da un numeroso gruppo di clienti di un ristorante di Zola Pedrosa, nell’hinterland di Bologna, rimasti intossicati dopo aver consumato pranzo o cena a base di sushi. I numerosi casi riscontrati, tra cui anche alcuni con accesso ospedaliero al pronto soccorso, hanno fatto scattare immediatamente l'intervento dell'ASL locale e di Nas che hanno chiuso il locale.

Sono almeno venti i casi di intossicazione alimentare accertata ma i clienti coinvolti potrebbero essere di più visto che alcuni potrebbero aver accusato sintomi più lievi senza associare il fatto al consumo del Sushi. Il caso è emerso durante il weekend scorso quando, come ricostruisce il Resto del Carlino, diversi avventori del ristorante di cucina cinese e giapponese hanno iniziato a sentirsi male accusando chiari malesseri di intossicazione alimentare, in alcuni casi anche pesanti, che hanno portato alcuni di loro a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Proprio gli accessi contemporanei in ospedale hanno fatto scattare l'allarme visto che i i pazienti che accusavano i malesseri indicavano di aver pranzato o cenato nel fine settimana nello stesso locale. La segnalazione quindi ha portato a una ispezione a sorpresa nel locale da parte dei Carabinieri del nucleo antisofisticazione e Sanità, in collaborazione con la USL locale, che si è conclusa con la chiusura temporanea dell'attività per gravi carenze igienico sanitarie.

Durante i controlli infatti sono state riscontrate irregolarità nella gestione conservazione delle materie prime e per il locale è scattato lo stop all'attività in attesa del ripristino delle condizioni igieniche. Il caso ha sollevato anche l’attenzione dell'amministrazione locale, il sindaco della cittadina bolognese ha assicurato che "l’attenzione rimane massima e le autorità competenti stanno facendo tutte le verifiche del caso per ricostruire con precisione cosa sia accaduto".