Attualità
video suggerito
video suggerito

Nausea e vomito dopo il sushi al ristorante: almeno 20 persone in ospedale per intossicazione, intervengono i Nas

L’accesso in ospedale dei clienti del ristorante di Zola Predosa, nell’hinterland di Bologna, ha portato a un ispezione da parte dei Nas e dell’ASL locale che si è conclusa con la chiusura temporanea dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nausea persistente, vomito e diarrea ma anche mal di testa e febbre, sono i sintomi accusati da un numeroso gruppo di clienti di un ristorante di Zola Pedrosa, nell’hinterland di Bologna, rimasti intossicati dopo aver consumato pranzo o cena a base di sushi. I numerosi casi riscontrati, tra cui anche alcuni con accesso ospedaliero al pronto soccorso, hanno fatto scattare immediatamente l'intervento dell'ASL locale e di Nas che hanno chiuso il locale.

Sono almeno venti i casi di intossicazione alimentare accertata ma i clienti coinvolti potrebbero essere di più visto che alcuni potrebbero aver accusato sintomi più lievi senza associare il fatto al consumo del Sushi. Il caso è emerso durante il weekend scorso quando, come ricostruisce il Resto del Carlino, diversi avventori del ristorante di cucina cinese e giapponese hanno iniziato a sentirsi male accusando chiari malesseri di intossicazione alimentare, in alcuni casi anche pesanti, che hanno portato alcuni di loro a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Proprio gli accessi contemporanei in ospedale hanno fatto scattare l'allarme visto che i i pazienti che accusavano i malesseri indicavano di aver pranzato o cenato nel fine settimana nello stesso locale. La segnalazione quindi ha portato a una ispezione a sorpresa nel locale da parte dei Carabinieri del nucleo antisofisticazione e Sanità, in collaborazione con la USL locale, che si è conclusa con la chiusura temporanea dell'attività per gravi carenze igienico sanitarie.

Leggi anche
Missile iraniano colpisce città israeliana vicino Gerusalemme: almeno 8 morti e decine di feriti

Durante i controlli infatti sono state riscontrate irregolarità nella gestione conservazione delle materie prime e per il locale è scattato lo stop all'attività in attesa del ripristino delle condizioni igieniche. Il caso ha sollevato anche l’attenzione dell'amministrazione locale, il sindaco della cittadina bolognese ha assicurato che "l’attenzione rimane massima e le autorità competenti stanno facendo tutte le verifiche del caso per ricostruire con precisione cosa sia accaduto".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Breaking
Paragon, la procura conferma: “Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024”
Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: "Certo che abbiano rispettato la legge"
Paragon, la mossa del Parlamento europeo contro lo spionaggio illegale: "A rischio la democrazia"
Terrorismo, cyber attacchi, immigrazione: la Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views