Due donne sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento. La prima è rimasta folgorata mentre stava innaffiando le piante del giardino, mentre la seconda era corsa a prestare aiuto ala vicina, venendo colpita da una seconda scarica. Sul posto sono accorsi gli investigatori e il personale del 118, ma per le due donne non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportano i giornali locali, la prima scossa sarebbe partita a causa di un contatto con un filo scoperto. Il dramma è avvenuto nel giardino di un’abitazione che si trova in via San Giuseppe da Copertino, nella periferia della città pugliese.

L’episodio poco prima delle 10 di questa mattina. La proprietaria di casa era uscita in giardino per innaffiare le piante e da lì il contatto con un cavo elettrico. Ma all’improvviso un cortocircuito che è stato fatale per la donna. E non solo per lei. Subito la vicina di casa è arrivata di corsa per provare ad aiutare la vittima del tragico incidente. Ma un’altra scossa elettrica ha ucciso anche lei. Entrambe sono morte sul colpo.

I soccorsi, prestati dal personale del 118 e dai vigili del fuoco del comando provinciale, sono stati inutili: le due donne sono morte immediatamente, appena subita la scarica elettrica. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Nardò e il nucleo operativo e la radiomobile della compagnia di Gallipoli. Al momento dalla stazione di Nardò la notizia è stata confermata ma non è ancora possibile avere ulteriori elementi per capire se ci siano altre informazioni su quanto avvenuto stamattina e su come sia avvenuta questa tragedia.

Chi sono le due vittime

Le due donne rimaste folgorate sono Anna Cinzia Cataldi, di 46 anni (proprietaria della casa in cui è avvenuta la tragedia) e Antonia Antonaci, 51 anni. Inoltre sono finiti in ospedale per motivi precauzionali anche il marito di Antonaci, Antonio De Paola (intervenuto in soccorso delle due donne), e la figlia 16enne della proprietaria di casa. Sarebbe stato lei a staccare il filo elettrico da cui è partita la scossa. La donna e il marito stavano maneggiando dei cavi metallici per allestire uno stendibiancheria quando è avvenuta la tragedia.