Moto pirata la investe mentre attraversa con la mamma: muore bimba a Cagliari È stata travolta in pieno da una moto che poi è scappata la bambina morta a Cagliari. Stava attraversando la strada con la mamma quando è stata investita e uccisa.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È morta sul colpo la bambina investita da una moto pirata a Cagliari mentre attraversava la strada con la mamma. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. La persona in sella alla due ruote che ha travolto entrambe non si è fermata ed è scappata dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso.

Caccia al pirata della strada

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ma stando a quanto si apprende sembra che madre e figlia stessero attraversando la strada quando sono state investite da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità senza fermarsi. L'incidente è avvenuto a Cagliari in via Cadello. La bambina è morta sul colpo e la madre è rimasta ferita gravemente: sul posto sono giunte due ambulanze del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna che è stata poi trasportata in ospedale mentre per la piccola non c'è stato nulla da fare e non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso.

Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della polizia municipale, mentre è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce poco dopo l'incidente.

(Notizia in aggiornamento)