Morto Luigi, il ‘cane-postino’ diventato eroe durante il lockdown

Con tanto di zaino faceva la spola tra casa della sua padrona e quella della madre per portare all'anziana generi di prima necessità e il giornale durante il lockdown. La sua era diventata una storia di speranza e amore resa nota proprio nei giorni più bui dello scorso anno, quelli in cui abbiamo purtroppo conosciuto la pandemia da Covid. L'attività di ‘Luigi', il ‘cane postino', nella sua città, Feltre (Belluno), lo aveva portato a raggiungere la fama nazionale, grazie anche a un post del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, e gli era valsa il Premio fedeltà di San Rocco di Camogli. A 12 anni, il pinscher è morto. Sul sito de Il Gazzettino il ricordo della padrona Maria Beatrice Buzzat: “Eravamo fratello e sorella”.

"Dovevamo andare a fare la spesa – è il racconto della donna. – Ho visto che era a terra in fondo al giardino, sono corsa da lui e l’ho subito preso in braccio. Faceva fatica a respirare e non aveva più forze. Era un peso morto, ma nonostante questa condizione è riuscito ad alzare la testa e ad appoggiarla sulla mia spalla. Non so davvero come abbia fatto. Poi ha alzato gli occhi verso di me".