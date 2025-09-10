Morto il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato dalla trave di un gioco in un parco a Vibo Valentia

È morto a 4 anni il bimbo rimasto schiacciato venerdì scorso dalla trave di un gioco nel Parco urbano del quartiere Moderata Durant a Vibo Valentia. Il decesso si è verificato all’ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stato trasferito d’urgenza.

È morto in mattinata, all'ospedale Bambin Gesù di Roma, il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato venerdì scorso dalla trave di un gioco nel Parco urbano del quartiere Moderata Durant a Vibo Valentia. Il piccolo, subito dopo l'incidente, era stato trasferito d'urgenza nel nosocomio della Capitale da quello di Vibo dove i medici erano riusciti a tamponare l'emorragia con un aereo militare.

Nonostante i tentativi dei sanitari, il cuore del bambino ha smesso di battere stamane nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Roma dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per via delle lesioni riportate al torace e all'addome.

La Procura di Vibo ha aperto un fascicolo d'indagine, al momento contro ignoti, (con l'inchiesta affidata alla Polizia) per accertare tutte le responsabilità per l'accaduto. L'attrezzo in legno, posto sotto sequestro dopo l'incidente, del percorso fitness, con il quale si è ferito il bimbo, pare fosse segnalato come gioco non adatto ai bambini più piccoli.

L'incidente risultato poi fatale si è verificato venerdì scorso. Il piccolo era in compagnia dei genitori nel Parco, che è gestito dal Comune, quando è rimasto ferito. Accanto all'impianto, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sarebbe stato affisso un cartello che indicava chiaramente come questo fosse destinato a utenti maggiorenni, con idonea preparazione fisica e sotto la supervisione di istruttori. Tuttavia, non vi erano barriere fisiche, né controlli per impedire l'accesso ai bambini, che hanno continuato a utilizzare liberamente l'area come un normale parco giochi.