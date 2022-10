Morto Giancarlo Stilo, storico gestore del ristorante Esperia di Torino Il 59enne è stato ritrovato privo di vita questa mattina al parco della Colletta. Da 13 anni gestiva lo storico locale sul Po. Disposta l’autopsia.

Un uomo di 59 anni, Giancarlo Stilo, è stato trovato morto questa mattina, sabato 1 ottobre, a Torino, all’interno del Parco della Colletta – all'altezza dell'ingresso di via Zanella. Era lo storico gestore del ristorante Esperia, noto locale sul Po, interno al circolo Canottieri.

Sul posto, in via Zanella, sono intervenuti i carabinieri della stazione Oltre Dora. Disposta l’autopsia e indagini affidate ai militari, anche se la prima ipotesi del medico legale intervenuto sul posto è che si sia trattato di un malore, anche perché non ha rilevato alcun segno di violenza. L'allarme è stato lanciato questa mattina intorno alle 10 quando qualche utente del parco ha chiamato il 112 per segnalare il corpo di un uomo a terra.

Stilo era conosciuto e apprezzato per la sua attività di ristoratore e di bartender: da 13 anni gestiva l’Esperia. Tantissimi i messaggi sui social di cordoglio, perchè tante sono le persone, torinesi e non, transitate nel suo locale.

"Venire a lavorare qui, in questa cornice sul Po è un piacere – diceva in un vecchio video ancora disponibile in rete – Mi piace avere a che fare con il pubblico, dall'operaio al vip". Aveva inventato anche un cocktail chiamato zero pour femme, a base di gin.