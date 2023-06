Morto dopo essere precipitato con ultraleggero, dopo 2 mesi ritrovata la fede del capitano Ghersi È stata ritrovata a due mesi dal tragico incidente in cui ha perso la vita la fede nuziale del capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi: “Scoperta grazie a una farfalla e ai metal detector”.

A cura di Ida Artiaco

A due mesi dal tragico incidente in cui perse la vita, è stata ritrovata la fede del capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi. L'uomo lo scorso 29 aprile morì dopo essere precipitato nell'alta Val Torre, in provincia di Udine, mentre era alla guida di un velivolo ultraleggero e in compagnia di un parente, anch'egli deceduto nello schianto.

La fede nuziale di Ghersi è stata ritrovata nei giorni scorsi da due volontari dell’associazione "Sos metal detector nazionale", che erano stati contattati dagli stessi familiari del capitano dell'Aeronautica, sposato e padre di due figli.

L'operazione di recupero dell'anello non è stata semplice visto che la zona dello schianto presentava una notevole quantità di piccole fusioni metalliche createsi a seguito dell’esplosione del velivolo e del successivo incendio.

Ma alla fine Luca Loprete e Massimo Gardin ce l'hanno fatta e hanno riconsegnato alla famiglia di Ghersi la fede, dopo averla fatta ispezionare ad un orafo, che ha certificato si trattava effettivamente di oro.

Il ritrovamento dell'anello è avvenuto grazie ad una farfalla, come hanno raccontato i due volontari: "Ad un certo punto, quando ormai la ricerca pareva impossibile, è accaduto un fatto che ha dell’incredibile perché una farfalla, dopo avermi sfiorato il volto, ha iniziato a girare attorno alla bobina del mio metal detector e poi si è spostata, prima di volar via, sul terreno lì vicino, facendo un altro paio di giri".

"I nostri soci Luca e Massimo – ha commentato Luciano Diletti, presidente nazionale del sodalizio, che vanta oltre settecento aderenti in tutt’Italia, a FriuliOggi – si sono resi disponibili a una perlustrazione con i loro cercametalli, anche se, appena arrivati sul luogo dello schianto (tutt’altro che agevole da raggiungere), si sono resi conto dell’estrema difficoltà dell’intervento a causa della miriade di fusioni metalliche presenti, causate dall’esplosione del velivolo e dal suo incendio".