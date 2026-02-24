Morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale con la madre, la donna: “Mi è caduto dalle braccia”. Aperta inchiesta

È stata aperta un’inchiesta senza indagati e ipotesi di reato dopo la morte del bimbo di 5 mesi di Chieri (Torino) caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma. La donna agli inquirenti: “Ho avuto un malore ed è andato giù”.

È lutto a Chieri (Torino) per la morte del bimbo di 5 mesi caduto sabato dalle scale mentre era in braccio alla sua mamma. Arrivato in gravissime condizioni all'ospedale Regina Margherita (durante il tragitto era stato rianimato più volte), ieri – come hanno confermato fonti sanitarie a Fanpage.it – il cuore del piccolo, che aveva riportato un trauma "toracico, cranico e addominale", ha messo di battere poco le 22.

La Procura di Torino ha aperto un'indagine su quanto successo per fare piena luce sulla tragedia. La pm Alessandra Provazza ha infatti aperto un fascicolo senza indagati e ipotesi di reato, e potrà disporre l'autopsia nei prossimi giorni. Si tratta di un atto dovuto in presenza di incidenti così gravi che coinvolgono minori. Poi, si dovrebbe procedere con la donazione degli organi, per cui i genitori hanno espresso il consenso.

Secondo quanto ricostruito finora, la madre del bambino nel primo pomeriggio di sabato era salita al piano superiore della villetta a due piani dove vive la famiglia per riposare accanto al figlio che dormiva. Già dalla mattina pare accusasse un forte mal di testa. Quando il neonato si è svegliato, lo avrebbe preso in braccio per scendere in cucina e preparargli il latte. Mentre era sulle scale, sarebbe stata colta da un malore e quando si sarebbe ripresa avrebbe visto il piccolo, che avrebbe battuto violentemente la testa precipitando giù, già in arresto cardiaco.

Leggi anche A 5 mesi cade dalle braccia della mamma, bimbo deceduto dopo giorni di agonia a Chieri

È quanto lei stessa ha dichiarato ieri agli inquirenti, confermando quanto già raccontato subito dopo i fatti: "Mi è caduto dalle braccia ed è andato giù dalle scale". A chiamare i soccorsi è stato il marito della donna e papà del bimbo. Quando i sanitari sono arrivati sul posto si sono trovati davanti un quadro molto critico: il medico gli ha praticato il massaggio cardiaco, è riuscito a rianimarlo, poi lo hanno caricato in ambulanza e sono partiti di corsa verso il Regina Margherita. Ma durante il trasporto il bimbo ha subito un altro arresto ed è stato rianimato. Le sue condizioni erano disperate e ieri si è verificato il decesso.