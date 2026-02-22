Attualità
Bimbo di 5 mesi scivola dalle braccia della mamma e rotola per le scale sbattendo la testa: è in pericolo di vita

Una mamma sviene mentre scende le scale a Chieri (Torino) e fa cadere il figlio di 5 mesi. E’ in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita.
A cura di Maria Neve Iervolino
Non si dà pace la mamma che sabato 21 febbraio ha fatto cadere accidentalmente il proprio bambino di 5 mesi dalle scale. Secondo le prime ricostruzioni, nella tarda mattinata la donna stava scendendo dalle scale della sua villetta familiare a Chieri, frazione di Torino, con il piccolo tra le braccia quando improvvisamente è stata colta da un giramento di testa con perdita di coscienza.

Il bimbo le è scivolato dalle braccia ed è caduto per tutta la rampa di scale battendo violentemente la testa fino all'ultimo gradino. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi per il trasporto d'urgenza all'ospedale Regina Margherita. Qui, come apprende Fanpage.it, il piccolo è arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso. Il personale lo ha quindi intubato e rianimato.

I medici hanno riscontrato un grave politrauma e al momento il neonato si trova ancora in rianimazione in condizioni gravissime. La prognosi è tuttora riservata, e resta in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente e le indagini

Nella mattinata di sabato, la donna stava riposando al primo piano della villetta, dove si trova la camera da letto, e successivamente sarebbe scesa al piano terra dove c'è la cucina, per dare da mangiare al piccolo. Proprio mentre scendeva la rampa però si sarebbe sentita male e perdendo coscienza avrebbe lasciato cadere il bambino.

A chiamare i soccorsi sono stati i familiari che hanno allertato anche le forze dell'ordine. Nella villetta poco dopo l'episodio sono sopraggiunti i Carabinieri della Compagnia di Chieri per un sopralluogo. Fonti qualificate confermano che dai primi riscontri sarebbe accertata la dinamica descritta dalla madre del bimbo, si tratta quindi di un incidente domestico. Come atto dovuto sono state informate comunque anche le autorità giudiziarie.

Attualità
