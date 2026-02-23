A 5 mesi cade dalle braccia della mamma, bimbo deceduto dopo giorni di agonia a Chieri

È deceduto il bimbo di 5 mesi caduto dalle scale a Chieri (Torino) dopo essere scivolato dalle braccia della mamma che aveva avuto un giramento di testa. Il piccolo era arrivato in ospedale in gravi condizioni.

È deceduto il bimbo di 5 mesi di Pessione (Chieri) che sabato 21 febbraio è caduto dalle scale. La mamma del piccolo avrebbe per sbaglio lasciato cadere il neonato dopo essere stata colta da un giramento di testa. Il neonato era stato ricoverato in condizioni critiche e ora, come apprende Fanpage.it da fonti informate, il bimbo è purtroppo deceduto.

Il piccolo sarebbe arrivato in ospedale in arresto cardiaco e il personale del pronto soccorso ha cercato di rianimarlo, intubandolo. Purtroppo i sanitari hanno riscontrato un grave politrauma e per questo hanno tentato il tutto per tutto trattenendo il piccolo in rianimazione.

A causare il decesso, la caduta dalle scale che ha portato il neonato a sbattere la testa fino all'ultimo gradino. Le condizioni critiche fin da subito hanno purtroppo fatto il resto. Nella mattinata di sabato, secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe alzata dal letto dove stava riposando al primo piano per poi scendere al piano terra con il figlioletto al quale doveva dare da mangiare. Un giramento di testa le avrebbe fatto perdere conoscenza, facendo cadere il bambino.

A chiamare i soccorsi sono stati i familiari della giovane madre che hanno poi allertato anche le forze dell'ordine. La dinamica dei fatti sarebbe legata a un incidente secondo le autorità, che hanno confermato la versione dei fatti fornita dalla donna.

Come atto dovuto, le autorità giudiziarie sono comunque state informate. La dinamica accertata resta quella dell'incidente domestico. Sconvolti i familiari della donna e del piccolo, i conoscenti e i vicini di casa. I parenti si sono stretti ai genitori del neonato deceduto per offrire loro conforto.

Nei prossimi giorni, dopo lo svolgimento di tutte le pratiche di rito, si terranno anche le esequie del neonato.