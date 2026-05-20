Coinvolta in un tragico incidente da adolescente, Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agonia

La donna è deceduta nelle scorse ore a 49 anni dopo trenta lunghi anni di agonia per quel sinistro stradale che l’aveva ridotta in uno stato vegetativo spezzando i suoi sogni e i suoi progetti di vita.

Il volto di una bella ragazza in posa per uno scatto fotografico nel pieno della sua giovinezza, così la famiglia di Elena Fornasier ha voluto ricordare la donna nel giorno della sua morte a ribadire che quella è la ragazza a cui hanno dovuto dire addio dopo quasi 30 anni di agonia in un letto di ospedale dove era stata costretta in seguito a un drammatico incidente stradale.

Elena Fornasier, cittadina di Rauscedo, in provincia di Pordenone, è morta ieri 19 maggio a soli 49 anni ma soprattutto dopo trenta lunghi anni di agonia per quel sinistro stradale che di fatto aveva già spezzato i suoi sogni, i suoi progetti e la sua vita quando aveva appena 18 anni. In quel terribile incidente stradale, che aveva sconvolto l'intera cittadinanza oltre ad amici e parenti, Elena aveva perso anche un'amica che era morta nello schianto fatale mentre lei, pur salva, era rimasta in stato vegetativo.

"Una notizia terribile, che aveva scosso tutta la comunità" ha ricordato al Gazzettino il sindaco di San Giorgio della Richinvelda che vive nella stessa frazione della donna e che all'epoca era ancora minorenne . Da allora a Elena non è mai mancato il sostegno e l'affetto dei genitori, della sorella, degli zii e di tutti gli altri parenti che sono stati sempre vicini pur nello sconforto di una situazione che era ormai irreversibile. Elena è passata da ospedali a strutture per ricoveri a lunga degenza fino al tragico e atteso epilogo.

A dare notizia del decesso della donna è la madre Marianna, con la sorella Federica, il cognato, i nipoti, gli zii ed i parenti tutti. I funerali di Elena Fornasier si sarebbero dovuti tenere giovedì prossimo 21 maggio nella Chiesa di Rauscedo dove vive la famiglia, ma per questioni burocratiche sono stati rinviati a data da destinarsi. Per la 49enne comunque è previsto il santo rosario nella stessa chiesa della cittadina Friulana nella serata di mercoledì alle ore 20:00